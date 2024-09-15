Сибига после удара РФ по Харькову: Нужно, чтобы партнеры сняли все ограничения на использование предоставленного Украине оружия
Глава МИД Украины Андрей Сибига после удара РФ по многоэтажке в Харькове в воскресенье, 15 сентября, призвал союзников снять все ограничения на использование переданного Украине оружия.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Очередной варварский российский удар по жилому дому в Харькове. По меньшей мере 30 раненых, среди которых есть дети", - говорится в заметке.
Сибига подчеркнул, что Украина должна иметь возможность наносить ответный удар. Дипломат призвал партнеров снять ограничения на использование Украиной западного оружия.
"Нам нужно, чтобы партнеры сняли все ограничения на использование оружия, чтобы Украина могла уничтожить российские аэродромы, бомбардировщики и пусковые установки", - заявил министр.
Напомним, в воскресенье, 15 сентября, российские войска атаковали Харьков, зафиксировано попадание в многоэтажку, более 30 раненых, среди них есть дети.
Пожалуйста, подождите...
Це потужно! Енергія та незламність! Не те що у Кулеби...
А взагалі-то я мав на увазі те, що пости в будь-яких соцмережах навряд чи будуть мати якийсь вплив на рішення про поставки озброєння. Я доступно пояснив, "розумненький"? Чи треба ще
можеш ще даннінга з крюгером погуглити
"Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон долучився до дискусії і закликав Шольца переглянути свою позицію. "Нам, безумовно, потрібна поставка "Таурусів", безумовно", - сказав Джонсон в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung на конференції з безпеки в Києві. З огляду на німецьку історію він може зрозуміти Шольца, але зараз йдеться про те, щоб зайняти чітку позицію на дуже вирішальному етапі.
Борис Джонсон не вперше виступає зі звинуваченнями на адресу канцлера:
На початку кампанії Путіна німецький уряд хотів, щоб Україна швидко програла, заявив він в інтерв'ю CNN наприкінці 2022 року. Джонсон тоді сказав: "Німецька позиція в певний момент полягала в тому, що було б краще - якщо це станеться, що було б катастрофою, - якби все це швидко закінчилося і Україна здалася". Німеччина наводила "всілякі вагомі економічні причини" для поразки України."
https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/ukraine-politik-boris-johnson-geht-wieder-auf-olaf-scholz-los-66********************** Ukraine-Politik: Boris Johnson geht wieder auf Olaf Scholz los | Politik | BILD.de
Основну роль у цій команді грають лише кілька людей, які входять до ближнього кола президента. Це заступник голови Офісу президента (ОП) Андрій Сибіга, який займається міжнародними питаннями, а також ще один заступник Андрія Єрмака Юрій Костюк, екс-сценарист Студії Квартал 95. Третій ключовий учасник - колишній журналіст Дмитро Литвин.
за словами Подоляка, заради спічів Зеленського моніторить інформаційний простір, відстежує поширення повідомлень, їх обсяг та покриття. А залучені аналітики вивчають як світові інформаційні тенденції, так і внутрішні політичні процеси у конкретних країн
Побажання,анонси,вангізми-знаряддя цих нових людей,якими хвалились перед виборами.
Народ повірив,йде шостий рік їх правління.
Перед вторгненням,всі відносини з росією взяв на себе ермак,з погодженням зе,він же сірий кардинал і агент козирь.
Перед тим,в 2019 наріт прогодосував за того зе і його новостворене сн,то що хотіти?
Ситуація неоднозначна.