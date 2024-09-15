Российский удар по многоэтажке в Харькове: спасатели деблокировали тело погибшего, 42 человека ранены (обновлено)

Сегодня, 15 сентября, российские войска атаковали Харьков, зафиксировано попадание в многоэтажку, есть пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он написал: "Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!"

Впоследствии он сообщил, что в результате российского удара по Харькову есть повреждения гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе. Известно уже о трех раненых.

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В свою очередь городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о пусках КАБов.

"В Харькове слышны звуки взрывов! Будьте осторожны - враг осуществил повторные пуски КАБов", - говорится в сообщении.

Позже он отметил, что удар был по многоэтажному жилому дому.

"Пожар, разрушения. Информация о пострадавших позже", - написал он.

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Обновленная информация

В 15:52 Синегубов сообщил, что на эту минуту - 25 пострадавших, из них - трое детей.

В результате удара возник пожар в жилой многоэтажке.

В 16:18 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших выросло до 33.

"Уже известно о 33 раненых мирных жителях многоэтажки. Враг попал в 10 этаж дома, пожар охватил четыре этажа - с 9 по 12", - написал он.

В настоящее время идет спасательная операция и тушение пожара. На месте работают все соответствующие службы.

Позже Терехов сообщил, что количество раненых возросло до 35, среди них трое детей.

По состоянию на 18:33 в Харькове уже 41 ранен. Среди них четверо детей, самому маленькому ребенку - один год.

В 20:23 Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество пострадавших возросло до 42 человек. Среди раненых четверо детей: трое мальчиков 1, 12 и 13 лет и 4-летняя девочка.

Впоследствии стало известно, что спасатели деблокировали на 9-м этаже дома тело погибшего.

"Идентификация пока невозможна: тело почти полностью сгорело. Будет назначена ДНК-экспертиза. Вероятно, это 94-летняя женщина, которая считалась пропавшей без вести после попадания российской авиабомбы в дом", - отмечают в Харьковской областной прокуратуре.

Мэр города Игорь Терехов, написал, что из-под завалов в доме, по которому сегодня враг ударил КАБом, спасатели вытащили тело пожилой женщины.

"Поэтому есть один погибший человек и 42 раненых. Пожар потушили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - уточнил он.

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