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обстрел (25772) Харьков (7286)

Российский удар по многоэтажке в Харькове: спасатели деблокировали тело погибшего, 42 человека ранены (обновлено)

Багатоповерхівка у Харкові, по якій вдарили росіяни

Сегодня, 15 сентября, российские войска атаковали Харьков, зафиксировано попадание в многоэтажку, есть пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он написал: "Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!"

Впоследствии он сообщил, что в результате российского удара по Харькову есть повреждения гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе. Известно уже о трех раненых.

Также читайте: Ночные удары КАБами по Харькову: повреждена больница и учебное заведение в Киевском районе

В свою очередь городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о пусках КАБов.

"В Харькове слышны звуки взрывов! Будьте осторожны - враг осуществил повторные пуски КАБов", - говорится в сообщении.

Позже он отметил, что удар был по многоэтажному жилому дому.

"Пожар, разрушения. Информация о пострадавших позже", - написал он.

Также читайте: Оккупанты ударили, по меньшей мере, двумя КАБами по Киевскому району Харькова (дополнено)

Обновленная информация

В 15:52 Синегубов сообщил, что на эту минуту - 25 пострадавших, из них - трое детей.

В результате удара возник пожар в жилой многоэтажке.

В 16:18 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших выросло до 33.

"Уже известно о 33 раненых мирных жителях многоэтажки. Враг попал в 10 этаж дома, пожар охватил четыре этажа - с 9 по 12", - написал он.

В настоящее время идет спасательная операция и тушение пожара. На месте работают все соответствующие службы.

Позже Терехов сообщил, что количество раненых возросло до 35, среди них трое детей.

По состоянию на 18:33 в Харькове уже 41 ранен. Среди них четверо детей, самому маленькому ребенку - один год.

В 20:23 Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество пострадавших возросло до 42 человек. Среди раненых четверо детей: трое мальчиков 1, 12 и 13 лет и 4-летняя девочка.

Впоследствии стало известно, что спасатели деблокировали на 9-м этаже дома тело погибшего.

"Идентификация пока невозможна: тело почти полностью сгорело. Будет назначена ДНК-экспертиза. Вероятно, это 94-летняя женщина, которая считалась пропавшей без вести после попадания российской авиабомбы в дом", - отмечают в Харьковской областной прокуратуре.

Мэр города Игорь Терехов, написал, что из-под завалов в доме, по которому сегодня враг ударил КАБом, спасатели вытащили тело пожилой женщины.

"Поэтому есть один погибший человек и 42 раненых. Пожар потушили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - уточнил он.

Смотрите: 2 человека пострадали в результате обстрела Марганца на Днепропетровщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
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Топ комментарии
+23
Кляті москалі , будете теж горіти в пеклі , бо ми вам нічого не пробачимо
Ніколи🙁😡
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15.09.2024 15:59
+16
я за 500 м мешкаю(((фашистська ********* повинна зникнути
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15.09.2024 16:14
+16
Не набридло отаке писати після кожного прильоту?? Війна при зелених зрадниках і узурпаторах ніколи не закінчиться, а буде все гірше і гірше! Хочете перемоги?! Тоді оце зелене шапіто потрібно виносити вперед ногами , а не відмовчуватися! Ми так втратимо Україну!!
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15.09.2024 16:15
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Кляті москалі , будете теж горіти в пеклі , бо ми вам нічого не пробачимо
Ніколи🙁😡
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15.09.2024 15:59 Ответить
+3

"Кляті москалі , будете теж горіти в пеклі , бо ми вам нічого не пробачимо
Ніколи" - а що означає Ваше "теж"? чи Ви взагалі з глузду з'їхали разом з тими що Вам лайкали?
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15.09.2024 17:11 Ответить
Це помилка " будете ж горіти .." ну це станеться . Пан Амбер швидко пише , виправляє , так буває , лишні літери , роз'єднані слова ...
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15.09.2024 18:06 Ответить
Это означает, что москали тоже будут гореть, как горят дети Украины под обстрелами руZZких нацистов, но гореть будут в аду. Всем очевидно, только не вам.
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16.09.2024 04:31 Ответить
Озвірів кремлівський вбивця і терорист номер один в світі !!
Коли він аже ласти склеїть , мразь👹
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15.09.2024 16:04 Ответить
Озвірів! Він і був уродом.Пердун-параноїк,з державою уродів.В них і молоді нема,всі- діти солов"їного помету,незважаючи на вік.Вони заслуговують тільки чорні мішки...
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15.09.2024 16:47 Ответить
Тварюки...
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15.09.2024 16:06 Ответить
я за 500 м мешкаю(((фашистська ********* повинна зникнути
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15.09.2024 16:14 Ответить
🥺☹️🙏🙏🙏
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15.09.2024 18:05 Ответить
Не набридло отаке писати після кожного прильоту?? Війна при зелених зрадниках і узурпаторах ніколи не закінчиться, а буде все гірше і гірше! Хочете перемоги?! Тоді оце зелене шапіто потрібно виносити вперед ногами , а не відмовчуватися! Ми так втратимо Україну!!
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15.09.2024 16:15 Ответить
При всіх прорахунках в оточенні Зеленського,будь хто на його місці Україну вже б здав.Гарно що Ющенко вже в пенсійному віці,а юлька -ніхто як фігура...Зеленський воює,а шароварщину почитаю коли будуть пруфи,а не емоції.
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15.09.2024 16:50 Ответить
О новий бот! Велкам ласкавопросимонах!
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15.09.2024 18:00 Ответить
Ну з цим «Сум» то все ясно. Але фігово що я те саме чув від військових,коли останній раз лежав у шпиталі.
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15.09.2024 18:45 Ответить
кретін !

21 квітня 2019 року це день Національної катастрофи
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15.09.2024 21:04 Ответить
гундосий воруе ане воюе..
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16.09.2024 00:32 Ответить
Де обіцяна брезлом і зрадником система ПРО для Харкова??!
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15.09.2024 16:16 Ответить
https://fb.watch/uCOxNqwWTe/
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15.09.2024 19:53 Ответить
Дуже цікаво...
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15.09.2024 20:02 Ответить
То ти кацапський ботяра переплутав свої методички. Про що мовчати?! Шо треба здаватись *****?
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15.09.2024 19:56 Ответить
Харків дуже близько до кордону..допоможе тільки збивання літаків та руйнування аеродромів.
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15.09.2024 21:36 Ответить
https://x.com/i/status/1835307346169315667
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15.09.2024 16:23 Ответить
Будь-яка поверхівка-
Харкова...
Стоїть вище...
Того , що путін нахаркав...
Комуст на вухі...

Я з Шепетівки...
Служив в Богодухіві...
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15.09.2024 16:23 Ответить
Їрмак, де ракети?
Де літаки, що всіх ********?
Де штурмовики з батальйону Монако?
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15.09.2024 16:26 Ответить
https://x.com/ChernobaevIhor/status/1833787974296698891
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15.09.2024 16:33 Ответить
в ресторане сидят, а наши дети в окопах
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15.09.2024 21:21 Ответить
А що конкретно прилетіло в цей будинок відомо? Це явно не бомба. Шахед?
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15.09.2024 17:14 Ответить
шахед було б чути,мiй дом за 500 м разташован ,дверi на балкон було вiдчинненi,без виняткiв - КАБ
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15.09.2024 23:34 Ответить
просто пощастило,що не склався,вiкон в будинку не зосталось,вiд шахеду що-небудь залишилось би
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16.09.2024 00:29 Ответить
Всі матюкали панельки в порівнянні з цегляною кладкою сталінок та хрущівок. Але все змінилося з приходом війни. Скільки прямих влучань було на Салтівці - одному Господу відомо..... Але стійкість будинків особисто мене вразила.....
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16.09.2024 17:34 Ответить
Будь ти проклята навіки фашиська росія і тупе зомбоване рашиське бидло ,це не держава ,це злочине терористичне нациське утворення ,путін **** чому ти виродок ще існуєш в цьому світі ?
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15.09.2024 17:21 Ответить
Русня - не люди!
Їх не повинно бути на цій планеті!
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15.09.2024 17:21 Ответить
Vitaliy Barabanenko
@Vitaliy70341751
·
1h
⚡️ Тим часом у Харкові проходить ЛГБТ-автопробіг.
Колону супроводжує поліція.
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15.09.2024 17:35 Ответить
Капец...☹️😠
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15.09.2024 18:07 Ответить
Потрібно було думати,якщо було чим,тим баранам які привели до влади,під-час війни,цих бездарних і наглих популістів,надавши їм всю повноту влади якої не було у жодного попередника.Ну вибрали ви Зеленського,замість бариги,то чого ж в Раду навибирали безуглих,тищинків,куницьких,дмитруків і іншого непотрібу(46 зелених слуг мають середню освіту),котрі знають,що більше такої халяви не буде,тому беззаперечно виконують усі забаганки опи,щоб отримати свою кістку.Ще раз повторю,у всьому виноваті73% дебілів.
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15.09.2024 19:24 Ответить
Не пуйло, ні??!!! Можеш своє не повторювати .
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15.09.2024 21:20 Ответить
В період з 2019 по 2021 економіку розвалив до рекордних мінус 45% саме зеленський.
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16.09.2024 15:58 Ответить
Мразота кацапська
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15.09.2024 20:55 Ответить
Треба зробити дрони, що можуть збивати КАБ-и.
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15.09.2024 21:19 Ответить
Розбомбити кремль і Червону площу - це повинно бути тільки питання часу.
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15.09.2024 21:52 Ответить
Земля пухом загиблій бабуні.
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15.09.2024 22:02 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде. Як сказав наш естрадний президент- россіяни можуть вийти із зони комфорту, а у них там жінки, діти літні люди.
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16.09.2024 15:56 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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16.09.2024 16:40 Ответить
как же хочется сбросить на этих ********* сотни ядерных бомб чтобы этой поганой территории просто не стало!!!!!твари ******,горите в аду!!!!!
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16.09.2024 16:41 Ответить
 
 