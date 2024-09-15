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Російський удар по багатоповерхівці в Харкові: рятувальники деблокували тіло загиблої особи, 42 людини поранені (оновлено)

Багатоповерхівка у Харкові, по якій вдарили росіяни

Сьогодні, 15 вересня, російські війська атакували Харків, зафіксовано влучання у багатоповерхівку, є постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він написав: "Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!"

Згодом він повідомив, що внаслідок російського удару по Харкову є пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі. Відомо вже про трьох поранених.

Також читайте: Нічні удари КАБАми по Харкову: пошкоджено лікарню та навчальний заклад у Київському районі

Своєю чергою міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про пуски КАБів.

"У Харкові чутно звуки вибухів! Будьте обережні - ворог здійснив повторні пуски КАБів", - йдеться в повідомленні.

Пізніше він зазначив, що удар був по багатоповерховому житловому будинку.

"Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом", - написав він.

Дивіться: Наслідки російських ударів по Харкову та Золочеву. ФОТОрепортаж

Оновлена інформація 

О 15:52 Синєгубов повідомив, що на цю хвилину - 25 постраждалих, з них - троє дітей.

Внаслідок удару виникла пожежа у житловій багатоповерхівці.

О 16:18 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 33.

"Вже відомо про 33 поранених мирних мешканців багатоповерхівки. Ворог влучив у 10 поверх будинка, пожежа охопила чотири поверхи - від 9-го по 12-й", - написав він.

Наразі триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На місці працюють усі відповідні служби.

Згодом Терехов повідомив, що кількість поранених зросла до 35, серед них троє дітей. 

Станом на 18:33 у Харкові вже 41 поранений. Серед них четверо дітей, найменшій дитині - один рік.

О 20:23 Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до 42 людей. Серед поранених четверо дітей: троє хлопчиків віком 1, 12 та 13 років та 4-річна дівчинка.

Згодом стало відомо, що рятувальники деблокували на 9-му поверсі будинку тіло загиблої особи.

"Ідентифікація наразі неможлива: тіло майже повністю згоріло. Буде призначена ДНК-експертиза. Ймовірно, це 94-річна жінка, яка вважалась безвісти зниклою після влучання російської авіабомби у будинок", - зазначають в Харківській обласній прокуратурі.

Мер міста Ігор Терехов, написав, що з-під завалів у будинку, по якому сьогодні ворог вдарив КАБом, рятувальники витягли тіло жінки похилого віку.

"Тож маємо одну загиблу людину та 42 поранених. Пожежу загасили. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - уточнив він.

Читайте: 2 людей постраждало внаслідок обстрілу Марганця на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Автор: 
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Топ коментарі
+23
Кляті москалі , будете теж горіти в пеклі , бо ми вам нічого не пробачимо
Ніколи🙁😡
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15.09.2024 15:59
+16
я за 500 м мешкаю(((фашистська ********* повинна зникнути
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15.09.2024 16:14
+16
Не набридло отаке писати після кожного прильоту?? Війна при зелених зрадниках і узурпаторах ніколи не закінчиться, а буде все гірше і гірше! Хочете перемоги?! Тоді оце зелене шапіто потрібно виносити вперед ногами , а не відмовчуватися! Ми так втратимо Україну!!
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15.09.2024 16:15
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Кляті москалі , будете теж горіти в пеклі , бо ми вам нічого не пробачимо
Ніколи🙁😡
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15.09.2024 15:59 Відповісти
+3

"Кляті москалі , будете теж горіти в пеклі , бо ми вам нічого не пробачимо
Ніколи" - а що означає Ваше "теж"? чи Ви взагалі з глузду з'їхали разом з тими що Вам лайкали?
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15.09.2024 17:11 Відповісти
Це помилка " будете ж горіти .." ну це станеться . Пан Амбер швидко пише , виправляє , так буває , лишні літери , роз'єднані слова ...
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15.09.2024 18:06 Відповісти
Это означает, что москали тоже будут гореть, как горят дети Украины под обстрелами руZZких нацистов, но гореть будут в аду. Всем очевидно, только не вам.
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16.09.2024 04:31 Відповісти
Озвірів кремлівський вбивця і терорист номер один в світі !!
Коли він аже ласти склеїть , мразь👹
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15.09.2024 16:04 Відповісти
Озвірів! Він і був уродом.Пердун-параноїк,з державою уродів.В них і молоді нема,всі- діти солов"їного помету,незважаючи на вік.Вони заслуговують тільки чорні мішки...
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15.09.2024 16:47 Відповісти
Тварюки...
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15.09.2024 16:06 Відповісти
я за 500 м мешкаю(((фашистська ********* повинна зникнути
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15.09.2024 16:14 Відповісти
🥺☹️🙏🙏🙏
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15.09.2024 18:05 Відповісти
Не набридло отаке писати після кожного прильоту?? Війна при зелених зрадниках і узурпаторах ніколи не закінчиться, а буде все гірше і гірше! Хочете перемоги?! Тоді оце зелене шапіто потрібно виносити вперед ногами , а не відмовчуватися! Ми так втратимо Україну!!
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15.09.2024 16:15 Відповісти
При всіх прорахунках в оточенні Зеленського,будь хто на його місці Україну вже б здав.Гарно що Ющенко вже в пенсійному віці,а юлька -ніхто як фігура...Зеленський воює,а шароварщину почитаю коли будуть пруфи,а не емоції.
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15.09.2024 16:50 Відповісти
О новий бот! Велкам ласкавопросимонах!
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15.09.2024 18:00 Відповісти
Ну з цим «Сум» то все ясно. Але фігово що я те саме чув від військових,коли останній раз лежав у шпиталі.
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15.09.2024 18:45 Відповісти
кретін !

21 квітня 2019 року це день Національної катастрофи
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15.09.2024 21:04 Відповісти
гундосий воруе ане воюе..
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16.09.2024 00:32 Відповісти
Де обіцяна брезлом і зрадником система ПРО для Харкова??!
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15.09.2024 16:16 Відповісти
https://fb.watch/uCOxNqwWTe/
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15.09.2024 19:53 Відповісти
Дуже цікаво...
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15.09.2024 20:02 Відповісти
То ти кацапський ботяра переплутав свої методички. Про що мовчати?! Шо треба здаватись *****?
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15.09.2024 19:56 Відповісти
Харків дуже близько до кордону..допоможе тільки збивання літаків та руйнування аеродромів.
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15.09.2024 21:36 Відповісти
https://x.com/i/status/1835307346169315667
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15.09.2024 16:23 Відповісти
Будь-яка поверхівка-
Харкова...
Стоїть вище...
Того , що путін нахаркав...
Комуст на вухі...

Я з Шепетівки...
Служив в Богодухіві...
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15.09.2024 16:23 Відповісти
Їрмак, де ракети?
Де літаки, що всіх ********?
Де штурмовики з батальйону Монако?
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15.09.2024 16:26 Відповісти
https://x.com/ChernobaevIhor/status/1833787974296698891
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15.09.2024 16:33 Відповісти
в ресторане сидят, а наши дети в окопах
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15.09.2024 21:21 Відповісти
А що конкретно прилетіло в цей будинок відомо? Це явно не бомба. Шахед?
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15.09.2024 17:14 Відповісти
шахед було б чути,мiй дом за 500 м разташован ,дверi на балкон було вiдчинненi,без виняткiв - КАБ
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15.09.2024 23:34 Відповісти
просто пощастило,що не склався,вiкон в будинку не зосталось,вiд шахеду що-небудь залишилось би
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16.09.2024 00:29 Відповісти
Всі матюкали панельки в порівнянні з цегляною кладкою сталінок та хрущівок. Але все змінилося з приходом війни. Скільки прямих влучань було на Салтівці - одному Господу відомо..... Але стійкість будинків особисто мене вразила.....
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16.09.2024 17:34 Відповісти
Будь ти проклята навіки фашиська росія і тупе зомбоване рашиське бидло ,це не держава ,це злочине терористичне нациське утворення ,путін **** чому ти виродок ще існуєш в цьому світі ?
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15.09.2024 17:21 Відповісти
Русня - не люди!
Їх не повинно бути на цій планеті!
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15.09.2024 17:21 Відповісти
Vitaliy Barabanenko
@Vitaliy70341751
·
1h
⚡️ Тим часом у Харкові проходить ЛГБТ-автопробіг.
Колону супроводжує поліція.
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15.09.2024 17:35 Відповісти
Капец...☹️😠
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15.09.2024 18:07 Відповісти
Потрібно було думати,якщо було чим,тим баранам які привели до влади,під-час війни,цих бездарних і наглих популістів,надавши їм всю повноту влади якої не було у жодного попередника.Ну вибрали ви Зеленського,замість бариги,то чого ж в Раду навибирали безуглих,тищинків,куницьких,дмитруків і іншого непотрібу(46 зелених слуг мають середню освіту),котрі знають,що більше такої халяви не буде,тому беззаперечно виконують усі забаганки опи,щоб отримати свою кістку.Ще раз повторю,у всьому виноваті73% дебілів.
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15.09.2024 19:24 Відповісти
Не пуйло, ні??!!! Можеш своє не повторювати .
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15.09.2024 21:20 Відповісти
В період з 2019 по 2021 економіку розвалив до рекордних мінус 45% саме зеленський.
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16.09.2024 15:58 Відповісти
Мразота кацапська
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15.09.2024 20:55 Відповісти
Треба зробити дрони, що можуть збивати КАБ-и.
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15.09.2024 21:19 Відповісти
Розбомбити кремль і Червону площу - це повинно бути тільки питання часу.
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15.09.2024 21:52 Відповісти
Земля пухом загиблій бабуні.
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15.09.2024 22:02 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не буде. Як сказав наш естрадний президент- россіяни можуть вийти із зони комфорту, а у них там жінки, діти літні люди.
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16.09.2024 15:56 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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16.09.2024 16:40 Відповісти
как же хочется сбросить на этих ********* сотни ядерных бомб чтобы этой поганой территории просто не стало!!!!!твари ******,горите в аду!!!!!
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16.09.2024 16:41 Відповісти
 
 