2 людей постраждало внаслідок обстрілу Марганця на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

15 вересня ворожі війська протягом дня цілили по Нікопольському району Дніпропетровщини. Застосовували дрони-камікадзе, відкривали вогонь з артилерії, скинули боєприпас з БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Марганці постраждали двоє людей. За допомогою до медиків звернулись чоловіки 48 і 86 років. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує. Але хата старшого потерпілого через атаку зазнала значних руйнувань", - зазначив він.

За інформацією Лисака, у місті потрощені шість приватних будинків. Один з них зайнявся. Пожежу приборкали. Пошкоджені також чотири господарські споруди, лінія електропередач та газогін. Гучно було й в інших населених пунктах Марганецької громади.

Також палав будинок місцевих у Нікополі. Вогонь рятувальники загасили.

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