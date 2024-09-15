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2 людей постраждало внаслідок обстрілу Марганця на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

15 вересня ворожі війська протягом дня цілили по Нікопольському району Дніпропетровщини. Застосовували дрони-камікадзе, відкривали вогонь з артилерії, скинули боєприпас з БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Марганці постраждали двоє людей. За допомогою до медиків звернулись чоловіки 48 і 86 років. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує. Але хата старшого потерпілого через атаку зазнала значних руйнувань", - зазначив він.

Наслідки обстрілів Нікопольщини 15 вересня

За інформацією Лисака, у місті потрощені шість приватних будинків. Один з них зайнявся. Пожежу приборкали. Пошкоджені також чотири господарські споруди, лінія електропередач та газогін. Гучно було й в інших населених пунктах Марганецької громади.

Рятувальники гасять пожежу спричмнену російським ударом на Нікопольщині

Також палав будинок місцевих у Нікополі. Вогонь рятувальники загасили.

Рятувальники на даху будинку, який зазнав обстрілу

Читайте: Дві людини постраждали внаслідок атаки росіян на Нікополь, пошкоджено 4 багатоповерхівки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Автор: 

Марганець (74) обстріл (28672) Нікополь (1205) Дніпропетровська область (3769)


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... а як можна постраждати від Марганця? То внизу бійці 116 ОМБр вже авіаційними бомбами влучають у цілі... то від Марганцю страждають люди... Зрозуміло...що сьогодні 20 років Цензору!! Але хтось повинен залишитися тверезим!!!??
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15.09.2024 19:01 Відповісти
..знайшовся тверезий... Вставив словосполучення від обстрілу.. Зі святом Цензор!!!
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15.09.2024 19:04 Відповісти
 
 