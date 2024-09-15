Дві людини постраждали внаслідок атаки росіян на Нікополь, пошкоджено 4 багатоповерхівки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Російські війська вночі та зранку продовжували обстріли Нікопольського району Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі та пошкодження в Нікополі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, через ворожі атаки у Нікополі двоє постраждалих. Осколкове поранення грудної клітки дістав 37-річний чоловік. Його госпіталізовано. 75-річна жінка лікуватиметься вдома.

Крім того, внаслідок обстрілів понівечена приватна оселя. Там виникла пожежа, яку вже ліквідували. Також побиті чотири багатоповерхівки, автомийка, легковик. Пошкоджено лінію електропередач.



Російські війська били також по інших територіях Нікопольщини, серед яких - Марганецька та Червоногригорівська громади. Наслідки обстрілів уточнюються.

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Як зазначається, загалом ввечері, вночі і зранку агресор скеровував зброю на район понад пів десятка разів. Використовував важку артилерію, дрони-камікадзе, скинув боєприпас з БпЛА.





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