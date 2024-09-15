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Знищено ракету Х-59 та 10 із 14 "Шахедів", - Повітряні сили

Сили ППО знищують Шахед

У ніч на 15 вересня 2024 року війська РФ атакували територію України ракетами та ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 17-ти засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили по Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл., а також 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Курськ - РФ., Чауда - Крим).

Також читайте: ППО збила 72 "шахеди" з 76, ще два локаційно втрачені, два - повернулися на територію РФ, - Повітряні сили

Що вдалося ліквідувати нашій ППО?

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 ударних БпЛА.

Де працювали сили ППО?

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.

Раніше Повітряні сили інформували, що ворог запустив ударні БпЛА з північного напрямку. За даними ОВА, через падіння уламків "Шахедів" пошкоджено підприємство на Миколаївщині.

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Люди,які тримають Небо України. Залишайтесь живими, бо Надія,Віра і Повага тільки ЗСУ і тим,хто на ЗСУ працює. Усе буде Україна
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15.09.2024 08:46 Відповісти
Вірю! Нікому не вірю, навіть самому собі, а їм - вірю!
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15.09.2024 09:36 Відповісти
 
 