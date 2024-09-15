Ворог запустив ударні БпЛА з північного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

Пізно ввечері суботи, 14 вересня, російські загарбники здійснили пуск ударних безпілотників з північного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворожі ударні БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Полтавщини", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Згодом у ПС повідомили, що декілька груп ворожих ударних БпЛА на півночі Сумщини, рухаються на Полтавщину (курс південно-західний) та на Харківщину (курс південно-східний).

О 23:18 у Повітряних силах повідомили, що група ударних ворожих БпЛА наближається до Полтави з північного сходу.

О 23:33 ПС повідомляли про:

Нову групу ударних БпЛА з Бєлгородської області через Харківщину курсом на південь; Ще одну нову групу ударних БпЛА на сході Сумщини, курс на захід; БпЛА у центральній частині Полтавщини курс на захід.

О 00:07 Повітряні сили повідомили про групу ударних ворожих БпЛА з Херсонщи на Миколаївщину, курс північно-західний.

"Ударні БпЛА на півночі Сумщини змінили курс і рухаються у північно-східному напрямку", - повідомили ПС о 00:22.

Також повідомлялося про ударні БпЛА у західній частині Полтавщини курсом на Київщину.

"Ударний БпЛА з Черкащини на Київщину у напрямку Яготина",- повідомили ПС о 01:38.

"БпЛА рухається з Київщини у напрямку Чернігівщини",- повідомлялося о 01:50.

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