УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9386 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 757 4
безпілотник (3666) Повітряні сили (2340)

Ворог запустив ударні БпЛА з північного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

Ворог запустив ударні БпЛА з північного напрямку

Пізно ввечері суботи, 14 вересня, російські загарбники здійснили пуск ударних безпілотників з північного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворожі ударні БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Полтавщини", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Згодом у ПС повідомили, що декілька груп ворожих ударних БпЛА на півночі Сумщини, рухаються на Полтавщину (курс південно-західний) та на Харківщину (курс південно-східний).

О 23:18 у Повітряних силах повідомили, що група ударних ворожих БпЛА наближається до Полтави з північного сходу.

О 23:33 ПС повідомляли про:

Нову групу ударних БпЛА з Бєлгородської області через Харківщину курсом на південь; Ще одну нову групу ударних БпЛА на сході Сумщини, курс на захід; БпЛА у центральній частині Полтавщини курс на захід.

О 00:07 Повітряні сили повідомили про групу ударних ворожих БпЛА з Херсонщи на Миколаївщину, курс північно-західний.

"Ударні БпЛА на півночі Сумщини змінили курс і рухаються у північно-східному напрямку", - повідомили ПС о 00:22.

Також повідомлялося про ударні БпЛА у західній частині Полтавщини курсом на Київщину.

"Ударний БпЛА з Черкащини на Київщину у напрямку Яготина",- повідомили ПС о 01:38.

"БпЛА рухається з Київщини у напрямку Чернігівщини",- повідомлялося о 01:50.

Читайте також: Ворог атакує Україну "шахедами" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (оновлено)
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чекаємо на п*дараса ППО України готове приймати Дарунки 70 - річного діда!
показати весь коментар
14.09.2024 22:59 Відповісти
тупі дрімучі кацапи не в змозі продати за біткоіни місцезнаходження вантажівок, які запускають шахєди.
показати весь коментар
15.09.2024 01:10 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2024 06:54 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/15/7475143/ ЦНС: В Курской области гражданские сдают Силам обороны Украины кадыровцев
показати весь коментар
15.09.2024 07:19 Відповісти
 
 