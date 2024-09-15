Враг запустил ударные БПЛА с северного направления, - Воздушные силы (дополнено)

Поздно вечером субботы, 14 сентября, российские захватчики осуществили пуск ударных беспилотников с северного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вражеские ударные БпЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Полтавщины", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Позже в ВС сообщили, что несколько групп вражеских ударных БПЛА на севере Сумщины двигаются на Полтавщину (курс юго-западный) и на Харьковщину (курс юго-восточный).

В 23:18 в Воздушных силах сообщили, что группа ударных вражеских БПЛА приближается к Полтаве с северо-востока.

В 23:33 ПС сообщали о:

новой группе ударных БПЛА из Белгородской области через Харьковщину курсом на юг;

еще одной новой группе ударных БПЛА на востоке Сумщины, курс на запад;

БПЛА в центральной части Полтавщины курс на запад.

В 00:07 Воздушные силы сообщили о группе ударных вражеских БПЛА из Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный.

"Ударные БПЛА на севере Сумщины изменили курс и двигаются в северо-восточном направлении", - сообщили ВС в 00:22.

Также сообщалось об ударных БПЛА в западной части Полтавщины курсом на Киевщину.

"Ударный БПЛА из Черкасской области - на Киевщину в направлении Яготина", - сообщили ВС в 01:38.

"БПЛА движется из Киевщины в направлении Черниговщины", - сообщалось в 01:50.