Враг запустил ударные БПЛА с северного направления, - Воздушные силы (дополнено)
Поздно вечером субботы, 14 сентября, российские захватчики осуществили пуск ударных беспилотников с северного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Вражеские ударные БпЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Полтавщины", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Позже в ВС сообщили, что несколько групп вражеских ударных БПЛА на севере Сумщины двигаются на Полтавщину (курс юго-западный) и на Харьковщину (курс юго-восточный).
В 23:18 в Воздушных силах сообщили, что группа ударных вражеских БПЛА приближается к Полтаве с северо-востока.
В 23:33 ПС сообщали о:
новой группе ударных БПЛА из Белгородской области через Харьковщину курсом на юг;
еще одной новой группе ударных БПЛА на востоке Сумщины, курс на запад;
БПЛА в центральной части Полтавщины курс на запад.
В 00:07 Воздушные силы сообщили о группе ударных вражеских БПЛА из Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный.
"Ударные БПЛА на севере Сумщины изменили курс и двигаются в северо-восточном направлении", - сообщили ВС в 00:22.
Также сообщалось об ударных БПЛА в западной части Полтавщины курсом на Киевщину.
"Ударный БПЛА из Черкасской области - на Киевщину в направлении Яготина", - сообщили ВС в 01:38.
"БПЛА движется из Киевщины в направлении Черниговщины", - сообщалось в 01:50.
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