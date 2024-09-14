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беспилотник (3142) ПВО (2488) ВСУ (6271) Воздушные силы (2000)

ПВО сбила 72 "шахеда" из 76, еще два локационно потеряны, два - вернулись на территорию РФ, - Воздушные силы

В ночь на 14 сентября 2024 года противник атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed". Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил выявлено и осуществлено сопровождение 76 "шахедов" с направлений Курск, Ейск - РФ, Чауда - оккупированный Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей", - говорится в сообщении.

Также в Воздушных силах отметили, что два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины, еще два - вернулись в Россию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атакует Украину "шахедами" с северного и южного направлений, - Воздушные силы (обновлено)

Як працювала ППО вночі 14 вересня
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Топ комментарии
+7
розвідувальні...фіксували,де знаходиться ППО
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14.09.2024 08:54
+5
Відмінно, що не збили те з гостей випровадили. Так тримати і тримайтесь.
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14.09.2024 08:50
+4
Ех, зробити б таке щоб їх усіх завертати..
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14.09.2024 09:31
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Відмінно, що не збили те з гостей випровадили. Так тримати і тримайтесь.
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14.09.2024 08:50 Ответить
Два повернулись на НПЗ ?
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14.09.2024 08:51 Ответить
розвідувальні...фіксували,де знаходиться ППО
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14.09.2024 08:54 Ответить
А може, всеж таки перевзулись у повітрі й стали бумерангами?
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14.09.2024 09:08 Ответить
Якби ж то.
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14.09.2024 11:22 Ответить
Беспілотники виявляються акустичними станціями - так що навряд
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14.09.2024 09:53 Ответить
Ніфіга собі... 76(!) шлюхедів... Цікаво, чим їх збивали. Сподіваюся не ракетами ППО.
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14.09.2024 09:07 Ответить
недавно чув по радіо - 40% зенітками (кулемети та ЗУ-2-23), а решта ракетами нажаль.
нажаль, бо ціна Стінгера під міліон - в багато разів більша, ніж той шахед.

сьогодні вночі чув кулеметні чи гарматні черги
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14.09.2024 09:58 Ответить
Ех, зробити б таке щоб їх усіх завертати..
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14.09.2024 09:31 Ответить
Все позбивали,а в Одесі, у 2 районах влучання і руйнування..
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14.09.2024 09:32 Ответить
Обломки не растворяются в воздухе.... Вон в Киеве кусок упал у Верховной Рады...
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14.09.2024 09:38 Ответить
нажаль, людям біди наробили, але, їх ціллю безперечно були не дахи та дачний будиночок
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14.09.2024 10:00 Ответить
 
 