Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы (дополнено)
Поздно вечером 13 сентября российские захватчики запустили "шахеды" с северного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Внимание! Пуски шахедов из района Курска", - говорится в сообщении Воздушных сил в 21:40.
"БпЛА на севере Сумщины, курсом на юго-западное направление; БпЛА на севере Харьковщины, курсом на восток", - сообщили в ВС ВСУ в 22:49.
"Черниговская область - угроза применения ударных БПЛА", - сообщили впоследствии в Воздушных силах.
"Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА", - сообщили в ВС ВСУ в 23:25.
Через 5 минут ВС сообщили о новой группе "шахедов" на севере Харьковщины в направлении Полтавщины. И о "шахедахы" на Черниговщине, которые держали курс на запад.
В 23:36 ВС сообщили о "шахедах" в Черниговской области, которые держали курс на Киевскую область.
Пожалуйста, подождите...
і кривавого вбивцю , який намагається знищити Украіну 😡
Здохни , падлюко кацапська та дай спокійно жити всім людям на землі 🙁
от десь там...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/14/7475013/ ISW: Украинские войска зашли в еще один район Курской области