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Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы (дополнено)

Росіяни атакують Україну «шахедами»

Поздно вечером 13 сентября российские захватчики запустили "шахеды" с северного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Пуски шахедов из района Курска", - говорится в сообщении Воздушных сил в 21:40.

"БпЛА на севере Сумщины, курсом на юго-западное направление; БпЛА на севере Харьковщины, курсом на восток", - сообщили в ВС ВСУ в 22:49.

"Черниговская область - угроза применения ударных БПЛА", - сообщили впоследствии в Воздушных силах.

"Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА", - сообщили в ВС ВСУ в 23:25.

Через 5 минут ВС сообщили о новой группе "шахедов" на севере Харьковщины в направлении Полтавщины. И о "шахедахы" на Черниговщине, которые держали курс на запад.

В 23:36 ВС сообщили о "шахедах" в Черниговской области, которые держали курс на Киевскую область.

Читайте также: 24 из 26 "шахедов" уничтожили силы ПВО в ночь на 13 сентября
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Топ комментарии
+9
Придушити і порвати на шматки потрібно кремлівського вилупка
і кривавого вбивцю , який намагається знищити Украіну 😡
Здохни , падлюко кацапська та дай спокійно жити всім людям на землі 🙁
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13.09.2024 23:27
+9
А росіянці аплодують та підтримують, хто ж на їхніх заводах впк працює?
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14.09.2024 02:24
+3
Придушити б курських дроноводів...
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13.09.2024 23:06
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Придушити б курських дроноводів...
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13.09.2024 23:06 Ответить
це скоріше за все з брянщини, з району Сєщі запустили. Сподіваюсь декілька знов залетять до пюрера, бажано щоб ********* з вибухами.
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14.09.2024 03:39 Ответить
Придушити і порвати на шматки потрібно кремлівського вилупка
і кривавого вбивцю , який намагається знищити Украіну 😡
Здохни , падлюко кацапська та дай спокійно жити всім людям на землі 🙁
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13.09.2024 23:27 Ответить
АТАКУЮТЬ РАШИСТИ А НЕ РОСІЯНИ
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14.09.2024 01:28 Ответить
А росіянці аплодують та підтримують, хто ж на їхніх заводах впк працює?
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14.09.2024 02:24 Ответить
шойга резьбу на 4 нарізає, не кацапняві нє...
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14.09.2024 05:56 Ответить
так там самі кацапняві рашисти - там інших нема.
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14.09.2024 05:33 Ответить
Сьогодні прочитав - "Навіть не знаю, де живу - вдень нібито Одеса, а вночі більше на Афган схоже..."
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14.09.2024 03:13 Ответить
Де наші шахеди ?
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14.09.2024 03:34 Ответить
срань дорогу бачили на Чернобиль?
от десь там...
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14.09.2024 05:40 Ответить
а чи була ніч коли кацапня не атакувала Україну?
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14.09.2024 05:28 Ответить
07:52

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/14/7475013/ ISW: Украинские войска зашли в еще один район Курской области
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14.09.2024 07:59 Ответить
 
 