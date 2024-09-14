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Ворог атакує Україну "шахедами" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (оновлено)

Росіяни атакують Україну «шахедами»

Пізно ввечері 13 вересня російські загарбники запустили "шахеди" з північного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увага!Пуски шахедів з району Курська", - йдеться у повідомленні Повітряних сил о 21:40.

"БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південно-західний напрямок; БпЛА на півночі Харківщини, курсом на схід", - повідомили у ПС ЗСУ о 22:49. 

"Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили згодом у Повітряних силах.

"Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили у ПС ЗСУ о 23:25.

Через 5 хвилин ПС повідомили про:

Нову група"шахедів" на півночі Харківщини в напрямку Полтавщини та "шахеди" на Чернігівщині, які тримали курс на захід.

О 23:36 ПС повідомили про "шахеди" на Чернігівщині, які тримали курс на Київську область.

О 00:10 ПС повідомили про нову групу "шахедів" на півдні Дніпропетровщини в напрямку Харківщини.
Повідомлялося також про "шахеди" на сході Київщини та на межі Черкащини.

Читайте також: Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили

Станом на 02:00 14 вересня Повітряні сили повідомляють наступну інформацію щодо руху ворожих безпілотників:

  • БпЛА на на Полтавщині, межі Полтавської і Київської,Чернігівської, Сумської областей, курсом на захід
  • БпЛА на Кіровоградщині і Черкащині. Курс - західний
  • БпЛА в чорному морі біля Одещини
  • "шахеди" на Сумщині біля північного кордону рашистів.
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Топ коментарі
+9
Придушити і порвати на шматки потрібно кремлівського вилупка
і кривавого вбивцю , який намагається знищити Украіну 😡
Здохни , падлюко кацапська та дай спокійно жити всім людям на землі 🙁
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13.09.2024 23:27
+9
А росіянці аплодують та підтримують, хто ж на їхніх заводах впк працює?
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14.09.2024 02:24
+3
Придушити б курських дроноводів...
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13.09.2024 23:06
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Придушити б курських дроноводів...
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13.09.2024 23:06 Відповісти
це скоріше за все з брянщини, з району Сєщі запустили. Сподіваюсь декілька знов залетять до пюрера, бажано щоб ********* з вибухами.
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14.09.2024 03:39 Відповісти
Придушити і порвати на шматки потрібно кремлівського вилупка
і кривавого вбивцю , який намагається знищити Украіну 😡
Здохни , падлюко кацапська та дай спокійно жити всім людям на землі 🙁
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13.09.2024 23:27 Відповісти
АТАКУЮТЬ РАШИСТИ А НЕ РОСІЯНИ
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14.09.2024 01:28 Відповісти
А росіянці аплодують та підтримують, хто ж на їхніх заводах впк працює?
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14.09.2024 02:24 Відповісти
шойга резьбу на 4 нарізає, не кацапняві нє...
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14.09.2024 05:56 Відповісти
так там самі кацапняві рашисти - там інших нема.
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14.09.2024 05:33 Відповісти
Сьогодні прочитав - "Навіть не знаю, де живу - вдень нібито Одеса, а вночі більше на Афган схоже..."
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14.09.2024 03:13 Відповісти
Де наші шахеди ?
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14.09.2024 03:34 Відповісти
срань дорогу бачили на Чернобиль?
от десь там...
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14.09.2024 05:40 Відповісти
а чи була ніч коли кацапня не атакувала Україну?
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14.09.2024 05:28 Відповісти
07:52

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/14/7475013/ ISW: Украинские войска зашли в еще один район Курской области
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14.09.2024 07:59 Відповісти
 
 