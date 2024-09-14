Ворог атакує Україну "шахедами" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (оновлено)
Пізно ввечері 13 вересня російські загарбники запустили "шахеди" з північного напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Увага!Пуски шахедів з району Курська", - йдеться у повідомленні Повітряних сил о 21:40.
"БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південно-західний напрямок; БпЛА на півночі Харківщини, курсом на схід", - повідомили у ПС ЗСУ о 22:49.
"Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили згодом у Повітряних силах.
"Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили у ПС ЗСУ о 23:25.
Через 5 хвилин ПС повідомили про:
Нову група"шахедів" на півночі Харківщини в напрямку Полтавщини та "шахеди" на Чернігівщині, які тримали курс на захід.
О 23:36 ПС повідомили про "шахеди" на Чернігівщині, які тримали курс на Київську область.
О 00:10 ПС повідомили про нову групу "шахедів" на півдні Дніпропетровщини в напрямку Харківщини.
Повідомлялося також про "шахеди" на сході Київщини та на межі Черкащини.
Станом на 02:00 14 вересня Повітряні сили повідомляють наступну інформацію щодо руху ворожих безпілотників:
- БпЛА на на Полтавщині, межі Полтавської і Київської,Чернігівської, Сумської областей, курсом на захід
- БпЛА на Кіровоградщині і Черкащині. Курс - західний
- БпЛА в чорному морі біля Одещини
- "шахеди" на Сумщині біля північного кордону рашистів.
Будь ласка, зачекайте...
і кривавого вбивцю , який намагається знищити Украіну 😡
Здохни , падлюко кацапська та дай спокійно жити всім людям на землі 🙁
от десь там...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/14/7475013/ ISW: Украинские войска зашли в еще один район Курской области