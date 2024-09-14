Ворог атакує Україну "шахедами" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (оновлено)

Пізно ввечері 13 вересня російські загарбники запустили "шахеди" з північного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увага!Пуски шахедів з району Курська", - йдеться у повідомленні Повітряних сил о 21:40.

"БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південно-західний напрямок; БпЛА на півночі Харківщини, курсом на схід", - повідомили у ПС ЗСУ о 22:49.

"Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили згодом у Повітряних силах.

"Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили у ПС ЗСУ о 23:25.

Через 5 хвилин ПС повідомили про:

Нову група"шахедів" на півночі Харківщини в напрямку Полтавщини та "шахеди" на Чернігівщині, які тримали курс на захід.

О 23:36 ПС повідомили про "шахеди" на Чернігівщині, які тримали курс на Київську область.

О 00:10 ПС повідомили про нову групу "шахедів" на півдні Дніпропетровщини в напрямку Харківщини.

Повідомлялося також про "шахеди" на сході Київщини та на межі Черкащини.

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Станом на 02:00 14 вересня Повітряні сили повідомляють наступну інформацію щодо руху ворожих безпілотників: