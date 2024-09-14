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безпілотник (3666) ППО (2922) ЗСУ (7197) Повітряні сили (2340)

ППО збила 72 "шахеди" з 76, ще два локаційно втрачені, два - повернулися на територію РФ, - Повітряні сили

У ніч на 14 вересня 2024 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed". Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76 "шахедів" із напрямків Курськ, Єйськ – РФ, Чауда – окупований Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.  В результаті протиповітряного бою збито 72 ворожі ударні БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

Також в Повітряних силах зазначили, що два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України, ще два – повернулися в Росію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує Україну "шахедами" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (оновлено)

Як працювала ППО вночі 14 вересня

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Топ коментарі
+7
розвідувальні...фіксували,де знаходиться ППО
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14.09.2024 08:54
+5
Відмінно, що не збили те з гостей випровадили. Так тримати і тримайтесь.
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14.09.2024 08:50
+4
Ех, зробити б таке щоб їх усіх завертати..
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14.09.2024 09:31
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Відмінно, що не збили те з гостей випровадили. Так тримати і тримайтесь.
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14.09.2024 08:50 Відповісти
Два повернулись на НПЗ ?
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14.09.2024 08:51 Відповісти
розвідувальні...фіксували,де знаходиться ППО
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14.09.2024 08:54 Відповісти
А може, всеж таки перевзулись у повітрі й стали бумерангами?
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14.09.2024 09:08 Відповісти
Якби ж то.
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14.09.2024 11:22 Відповісти
Беспілотники виявляються акустичними станціями - так що навряд
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14.09.2024 09:53 Відповісти
Ніфіга собі... 76(!) шлюхедів... Цікаво, чим їх збивали. Сподіваюся не ракетами ППО.
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14.09.2024 09:07 Відповісти
недавно чув по радіо - 40% зенітками (кулемети та ЗУ-2-23), а решта ракетами нажаль.
нажаль, бо ціна Стінгера під міліон - в багато разів більша, ніж той шахед.

сьогодні вночі чув кулеметні чи гарматні черги
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14.09.2024 09:58 Відповісти
Ех, зробити б таке щоб їх усіх завертати..
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14.09.2024 09:31 Відповісти
Все позбивали,а в Одесі, у 2 районах влучання і руйнування..
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14.09.2024 09:32 Відповісти
Обломки не растворяются в воздухе.... Вон в Киеве кусок упал у Верховной Рады...
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14.09.2024 09:38 Відповісти
нажаль, людям біди наробили, але, їх ціллю безперечно були не дахи та дачний будиночок
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14.09.2024 10:00 Відповісти
 
 