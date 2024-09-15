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Миколаївська область (2207) дрони (4305)

Через падіння уламків "Шахедів" пошкоджено підприємство на Миколаївщині

шахеди атакували Миколаївщину

У ніч на 15 вересня 2024 року силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки дронової атаки

За словами Кіма, внаслідок бойової роботи та падіння уламків збитих БпЛА, є пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі.

"Виникла пожежа на складських приміщеннях. Постраждалих немає", - уточнив він.

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Обстріли Куцурубської громади

Також повідомляється, що вчора, 14 вересня, упродовж дня та сьогодні вночі ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду та її акваторію. Також сьогодні вночі, о 01:34, ворог здійснив артилерійський обстріл громади. Постраждалих немає.

Раніше Повітряні сили інформували, що ворог запустив ударні БпЛА з північного напрямку.

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Русня також навчилась виробляти БПЛА де сама ефективна бойова частина це уламки.
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15.09.2024 07:46 Відповісти
Аааа какааааа разницаааа... ? Уламки, чи шахед.....?
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15.09.2024 08:47 Відповісти
Самий головний уламок в шахеді, це вибухівка, або ж двигун який може дірку в стрісі пробити..
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15.09.2024 09:32 Відповісти
 
 