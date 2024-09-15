Через падіння уламків "Шахедів" пошкоджено підприємство на Миколаївщині

У ніч на 15 вересня 2024 року силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки дронової атаки

За словами Кіма, внаслідок бойової роботи та падіння уламків збитих БпЛА, є пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі.

"Виникла пожежа на складських приміщеннях. Постраждалих немає", - уточнив він.

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Обстріли Куцурубської громади

Також повідомляється, що вчора, 14 вересня, упродовж дня та сьогодні вночі ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду та її акваторію. Також сьогодні вночі, о 01:34, ворог здійснив артилерійський обстріл громади. Постраждалих немає.

Раніше Повітряні сили інформували, що ворог запустив ударні БпЛА з північного напрямку.