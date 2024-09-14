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Миколаївська область (2207) обстріл (27076) Очаків (203)

Рашисти атакували Миколаївщину "Ланцетом" та обстріляли з артилерії

очаків

Ворожі війська обстріляли Миколаївську область. Жертв та постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вчора, 13 вересня, о 15:05 та 17:20 під ворожими артилерійськими обстрілами знаходилася акваторія м. Очаків та Очаківської громади.

Також учора, 13 вересня, о 22.30 зафіксовано ворожий удар БПЛА типу "Ланцет" у Куцурубській громаді.

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