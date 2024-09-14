Рашисти атакували Миколаївщину "Ланцетом" та обстріляли з артилерії
Ворожі війська обстріляли Миколаївську область. Жертв та постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Вчора, 13 вересня, о 15:05 та 17:20 під ворожими артилерійськими обстрілами знаходилася акваторія м. Очаків та Очаківської громади.
Також учора, 13 вересня, о 22.30 зафіксовано ворожий удар БПЛА типу "Ланцет" у Куцурубській громаді.
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