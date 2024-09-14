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Николаевская область (2061) обстрел (25761) Очаков (87)

Рашисты атаковали Николаевщину "Ланцетом" и обстреляли из артиллерии

очаків

Вражеские войска обстреляли Николаевскую область. Жертв и пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

Вчера, 13 сентября, в 15:05 и 17:20 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория г. Очаков и Очаковской громады.

Также вчера, 13 сентября, в 22.30 зафиксирован вражеский удар БПЛА типа "Ланцет" в Куцурубской громаде.

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