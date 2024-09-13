Оккупанты атаковали Николаевщину дронами и артиллерией: пострадала 16-летняя девушка

Оккупанты в очередной раз терроризировали Николаевскую область. Из-за вражеских обстрелов на Николаевщине пострадала 16-летняя девушка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

В 23:05 12 сентября враг атаковал Николаев БПЛА типа Shahed 131/136. В результате боевой работы сил и средств противовоздушной обороны обломки сбитого БпЛА упали на территорию продовольственного предприятия. В результате возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.

Также вчера, 12 сентября, в 10.42 враг атаковал дронами типа FPV г. Очаков Очаковской громады. В результате травмирована 16-летняя девушка. Состояние пострадавшей удовлетворительное, сейчас ее уже выписали из медицинского учреждения. Также поврежден жилой дом.

12 сентября, в 10:57 враг направил дроны типа FPV по Куцурубской громаде. В результате с. Дмитровка поврежден автомобиль. Пострадавших нет.

Кроме того, вчера, 12 сентября, в 11:28 и 19:35 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

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