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Вечером и ночью оккупанты били по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе, есть пострадавшая. ФОТО

Вечером 12 сентября и ночью 13 сентября российские захватчики наносили удары по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской и Мировской громадам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

В Никополе пострадала 73-летняя местная жительница. С осколочным ранением головы она доставлена в больницу. Там получает всю необходимую медицинскую помощь.

Среди поврежденного в Никополе - три частных дома, линия электропередач. Разбита там и хозяйственная постройка. Еще одна полностью уничтожена в Мировской громаде.

Один дом разбит в Марганецкой громаде. Огонь из артиллерии враг открывал и по Червоногригорьевской. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

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Обстріли Нікопольщини: Серед пошкодженого у Нікополі – три приватні будинки,
Обстріли
Ввечері та вночі окупанти били по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе.

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обстрел (27312) Никополь (1031) Днепропетровская область (3987)


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