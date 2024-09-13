Вечером и ночью оккупанты били по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе, есть пострадавшая. ФОТО
Вечером 12 сентября и ночью 13 сентября российские захватчики наносили удары по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской и Мировской громадам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
В Никополе пострадала 73-летняя местная жительница. С осколочным ранением головы она доставлена в больницу. Там получает всю необходимую медицинскую помощь.
Среди поврежденного в Никополе - три частных дома, линия электропередач. Разбита там и хозяйственная постройка. Еще одна полностью уничтожена в Мировской громаде.
Один дом разбит в Марганецкой громаде. Огонь из артиллерии враг открывал и по Червоногригорьевской. Информация о последствиях обстрелов уточняется.
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