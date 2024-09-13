Ввечері та вночі окупанти били по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе, є постраждала. ФОТО
Ввечері 12 вересня та вночі 13 вересня російські загарбники завдавали ударів по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
\У Нікополі постраждала 73-річна місцева мешканка. З осколковим пораненням голови вона доправлена до лікарні. Там отримує всю необхідну медичну допомогу.
Серед пошкодженого у Нікополі – три приватні будинки, лінія електропередач. Потрощена там й господарська споруда. Ще одна вщент знищена у Мирівській громаді.
Одна оселя побита у Марганецькій громаді. Вогонь з артилерії ворог відкривав і по Червоногригорівській. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
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