Росіяни обстріляли комунальників у Нікополі: Без постраждалих. ФОТО
Російські окупанти атакували комунальників у Нікополі, коли ті допомагали рятувальникам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Вчора ввечері ворог завдав удару по рятувальниках, які ліквідовували пожежу в місті Нікополь. Вогнеборці покинули автомобіль, у який влучили окупанти. Вранці працівники комунальної служби виїхали до місця події, аби відбуксувати пошкоджену пожежну машину до пожежно-рятувального підрозділу.
Проте ворог знов атакував, пошкодивши навантажувач Shantui. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
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