Росіяни обстріляли комунальників у Нікополі: Без постраждалих. ФОТО

Російські окупанти атакували комунальників у Нікополі, коли ті допомагали рятувальникам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Вчора ввечері ворог завдав удару по рятувальниках, які ліквідовували пожежу в місті Нікополь. Вогнеборці покинули автомобіль, у який влучили окупанти. Вранці працівники комунальної служби виїхали до місця події, аби відбуксувати пошкоджену пожежну машину до пожежно-рятувального підрозділу.



Проте ворог знов атакував, пошкодивши навантажувач Shantui. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Читайте: РФ обстріляла у Нікополі рятувальників, які гасили пожежу, - ДСНС. ФОТОрепортаж



