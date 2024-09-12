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Росіяни обстріляли комунальників у Нікополі: Без постраждалих. ФОТО

Російські окупанти атакували комунальників у Нікополі, коли ті допомагали рятувальникам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Вчора ввечері ворог завдав удару по рятувальниках, які ліквідовували пожежу в місті Нікополь. Вогнеборці покинули автомобіль, у який влучили окупанти. Вранці працівники комунальної служби виїхали до місця події, аби відбуксувати пошкоджену пожежну машину до пожежно-рятувального підрозділу.

Проте ворог знов атакував, пошкодивши навантажувач Shantui. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Читайте: РФ обстріляла у Нікополі рятувальників, які гасили пожежу, - ДСНС. ФОТОрепортаж

РФ обстріляла комунальників у Нікополі
РФ обстріляла комунальників у Нікополі

Автор: 

обстріл (28596) ДСНС (5116) Нікополь (1198)


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