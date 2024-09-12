Россияне обстреляли коммунальщиков в Никополе: без пострадавших. ФОТО

Российские оккупанты атаковали коммунальщиков в Никополе, когда те помогали спасателям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Вчера вечером враг нанес удар по спасателям, которые ликвидировали пожар в городе Никополь. Пожарные покинули автомобиль, в который ударили оккупанты. Утром работники коммунальной службы выехали к месту происшествия, чтобы отбуксировать поврежденную пожарную машину в пожарно-спасательное подразделение.



Однако враг снова атаковал, повредив погрузчик Shantui. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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