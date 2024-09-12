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РФ обстреляла в Никополе тушивших пожар спасателей, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали спасателей ГСЧС в Никополе, ударив в пожарно-спасательный автомобиль.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне вечером спасатели тушили пожар в частном жилом секторе города, который возник из-за попадания российского дрона. В это время враг нанес повторный удар и попал в пожарно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении.

Спасатели успели спрятаться в безопасное место и впоследствии потушили пожар.

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РФ обстріляла рятувальників ДСНС в Нікополі
РФ обстріляла рятувальників ДСНС в Нікополі
РФ обстріляла рятувальників ДСНС в Нікополі

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обстрел (27165) ГСЧС (4971) Никополь (1022)


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