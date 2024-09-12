РФ обстреляла в Никополе тушивших пожар спасателей, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска атаковали спасателей ГСЧС в Никополе, ударив в пожарно-спасательный автомобиль.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Накануне вечером спасатели тушили пожар в частном жилом секторе города, который возник из-за попадания российского дрона. В это время враг нанес повторный удар и попал в пожарно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении.
Спасатели успели спрятаться в безопасное место и впоследствии потушили пожар.
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