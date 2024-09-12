Оккупанты обстреляли Конотоп: есть пострадавшие
В ночь на 12 сентября оккупанты атаковали город Конотоп на Сумщине. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин, передает Цензор.НЕТ.
"У нас произошло несколько "прилетов", враг поразил инфраструктуру нашего города. В городе сейчас отсутствует свет", - рассказал городской голова.
Он добавил, что в Конотопе вспыхнули пожары.
"Враг нанес удар, в частности, по центру города, по жилой застройке. Надеюсь, что мы смогли вывезти всех жителей из дома. Сейчас запускаем резервные источники питания для того, чтобы обеспечить сеть водой, потому что не хватает воды для того, чтобы тушить пожары", - отметил Семенихин.
По его информации, в результате обстрела ранены люди.
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