Окупанти обстріляли Конотоп: є постраждалі
В ніч на 12 вересня окупанти атакували місто Конотоп на Сумщині. Є постраждалі.
Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін, передає Цензор.НЕТ.
"У нас відбулося кілька "прильотів", ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло", - розповів міський голова.
Він додав, що в Конотопі спалахнули пожежі.
"Ворог завдав удар, зокрема, по центру міста, по житловій забудові. Сподіваюсь, що ми змогли вивезти всіх мешканців з будинку. Зараз запускаємо резервні джерела живлення для того, щоб забезпечити мережу водою, бо не вистачає води для того, щоб гасити пожежі", - зазначив Семеніхін.
За його інформацією, внаслідок обстрілу поранені люди.
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