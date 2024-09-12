Окупанти обстріляли Конотоп: є постраждалі

В ніч на 12 вересня окупанти атакували місто Конотоп на Сумщині. Є постраждалі.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін, передає Цензор.НЕТ.

"У нас відбулося кілька "прильотів", ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло", - розповів міський голова.

Він додав, що в Конотопі спалахнули пожежі.

"Ворог завдав удар, зокрема, по центру міста, по житловій забудові. Сподіваюсь, що ми змогли вивезти всіх мешканців з будинку. Зараз запускаємо резервні джерела живлення для того, щоб забезпечити мережу водою, бо не вистачає води для того, щоб гасити пожежі", - зазначив Семеніхін.

За його інформацією, внаслідок обстрілу поранені люди.

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