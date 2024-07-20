У Конотопському районі на Сумщині "шахед" влучив у енергооб’єкт

У ніч проти 20 липня російські загарбники завдали удару "шахедами" по об'єкту енергетичної інфраструктури Конотопського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА

"На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Один з ворожих безпілотників був знищений нашими силами протиповітряної оборони. Наслідки ворожої атаки ліквідуються, - Йдеться в повідомленні.

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