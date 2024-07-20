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У Конотопському районі на Сумщині "шахед" влучив у енергооб’єкт

шахед

У ніч проти 20 липня російські загарбники завдали удару "шахедами" по об'єкту енергетичної інфраструктури Конотопського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА

"На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Один з ворожих безпілотників був знищений нашими силами протиповітряної оборони. Наслідки ворожої атаки ліквідуються, - Йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частина Конотопу на Сумщині залишилася без води через нестачу електроенергії

Автор: 

безпілотник (4073) Конотоп (108) Сумська область (3526)


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Топ коментарі
+4
Ще минулого року писав....хоч би сітку натягнули...так ні.. сітка -рабиця мабуть дорожча від ракєт..
Чи комусь вигідно,щоб було влучення ?Можна ж старе обладнання поміняти на нове,європейське ...сіменовське...війна ж...необмежений ресурс для розкрадання
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20.07.2024 07:45
+2
Мобільні групи ППО давно в піхоті...
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20.07.2024 07:43
+2
От тіко перегібать не тра! Так звана "урядова програма" від шмигаля передбачає три етапи захисту. Третій етап - бетонні укріплення навколо енергетичних об'єктів. Програма минулого року. Застрягла на першому етапі - гроші не поділили. Плюс коли стояв батальйон ТрО - мобільні групи виїздили на всі об'єкти критичної інфраструктури: ГРП, ТП і водозабір. Зараз немає кому виїздити - хлопці на нулі. За Нацгвардію не скажу, вони також регулярно виїздили на ТП на своїй ББМ.
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20.07.2024 09:22
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Досі енергооб"єкти беззахисні?

Це ж не критично, як, наприклад, ЖКП "світанок"в окупованому Сєвєродонецьку ,що Лисогор признав критично важливим!
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20.07.2024 07:26 Відповісти
Так, досі електростанції разом з трубами та підстанції не зарили під землю. Вас чекають
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20.07.2024 08:38 Відповісти
От тіко перегібать не тра! Так звана "урядова програма" від шмигаля передбачає три етапи захисту. Третій етап - бетонні укріплення навколо енергетичних об'єктів. Програма минулого року. Застрягла на першому етапі - гроші не поділили. Плюс коли стояв батальйон ТрО - мобільні групи виїздили на всі об'єкти критичної інфраструктури: ГРП, ТП і водозабір. Зараз немає кому виїздити - хлопці на нулі. За Нацгвардію не скажу, вони також регулярно виїздили на ТП на своїй ББМ.
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20.07.2024 09:22 Відповісти
Мобільні групи ППО давно в піхоті...
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20.07.2024 07:43 Відповісти
Бо якісь ідіоти вирішили, що краще закидати фронти м'ясом, ніж обороняти стратегічно важливу енергосистему в тилу, без якої уся країна припинить існування.
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20.07.2024 09:51 Відповісти
Ну чому ж ідіоти. Це розумний хід противника.
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20.07.2024 10:58 Відповісти
Ще минулого року писав....хоч би сітку натягнули...так ні.. сітка -рабиця мабуть дорожча від ракєт..
Чи комусь вигідно,щоб було влучення ?Можна ж старе обладнання поміняти на нове,європейське ...сіменовське...війна ж...необмежений ресурс для розкрадання
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20.07.2024 07:45 Відповісти
В ніч на 20 липня ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині - ОВА

За попередньою інформацією, удар був нанесений за допомогою БПЛА «шахед».

Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
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20.07.2024 08:09 Відповісти
Договірняк є договірняк.
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20.07.2024 08:44 Відповісти
за ніч енергооб"єкти Сумщини,Чернігівщини,декілька на Полтавщині(((багато запитать до місцевої СБУ,Нацполу,на прикордонних територіях
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20.07.2024 09:03 Відповісти
Таке відчуття, що влада свідомо здає енергосистему на знищення. Мобільні групи від шахедів? Краще розформувати і кинути на нуль, щоб вони й не повернулися. Чому досі цим не цікавиться СБУ?
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20.07.2024 09:49 Відповісти
 
 