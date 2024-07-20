У Конотопському районі на Сумщині "шахед" влучив у енергооб’єкт
У ніч проти 20 липня російські загарбники завдали удару "шахедами" по об'єкту енергетичної інфраструктури Конотопського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА
"На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Один з ворожих безпілотників був знищений нашими силами протиповітряної оборони. Наслідки ворожої атаки ліквідуються, - Йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Bob Fayn
показати весь коментар20.07.2024 07:45
+2 Тарас Бульба #592655
показати весь коментар20.07.2024 07:43
+2 Дзядзьо Добрий
показати весь коментар20.07.2024 09:22
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Це ж не критично, як, наприклад, ЖКП "світанок"в окупованому Сєвєродонецьку ,що Лисогор признав критично важливим!
Чи комусь вигідно,щоб було влучення ?Можна ж старе обладнання поміняти на нове,європейське ...сіменовське...війна ж...необмежений ресурс для розкрадання
За попередньою інформацією, удар був нанесений за допомогою БПЛА «шахед».
Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.