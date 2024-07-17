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Частина Конотопу на Сумщині залишилася без води через нестачу електроенергії

вода,водопостачання

Частина міста Конотоп на Сумщині опинилася без водопостачання. Це пов'язано із проблемами з електроенергією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Конотопу Артем Семеніхін.

У зв'язку з відсутністю електропостачання у двох мікрорайонах Конотопу та селі Підлипне водопостачання буде з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00. За його словами, воду вмикатимуть за допомогою генераторів.

"Нашому водоканалу прийшлося відмовитися від ремонтів деяких колекторів та водогону, аби забезпечити кошти на паливо для генераторів", - сказав очільник міста.

Сьогодні, 17 липня, така система працюватиме у тестовому режимі, тому можливі відхилення від графіків. Завтра водопостачання працюватиме за графіками.

Також, Артем Семеніхін повідомив, що протягом 17 липня у Конотопі працюватимуть всі пункти Незламності.

Також читайте: У місті поблизу Києва запровадили графіки обмеження водопостачання. Причина – відключення світла

Автор: 

Конотоп (115) Сумська область (3953) водопостачання (842) вода (1187)


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17.07.2024 14:04 Відповісти
 
 