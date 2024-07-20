В Конотопском районе на Сумщине "шахед" попал в энергообъект

В ночь на 20 июля российские захватчики нанесли удар "шахедами" по объекту энергетической инфраструктуры Конотопского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА

"На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Один из вражеских беспилотников был уничтожен нашими силами противовоздушной обороны. Последствия вражеской атаки ликвидируются, - говорится в сообщении.

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