В Конотопском районе на Сумщине "шахед" попал в энергообъект
В ночь на 20 июля российские захватчики нанесли удар "шахедами" по объекту энергетической инфраструктуры Конотопского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА
"На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Один из вражеских беспилотников был уничтожен нашими силами противовоздушной обороны. Последствия вражеской атаки ликвидируются, - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+4 Bob Fayn
показать весь комментарий20.07.2024 07:45 Ответить Ссылка
+2 Тарас Бульба #592655
показать весь комментарий20.07.2024 07:43 Ответить Ссылка
+2 Дзядзьо Добрий
показать весь комментарий20.07.2024 09:22 Ответить Ссылка
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Це ж не критично, як, наприклад, ЖКП "світанок"в окупованому Сєвєродонецьку ,що Лисогор признав критично важливим!
Чи комусь вигідно,щоб було влучення ?Можна ж старе обладнання поміняти на нове,європейське ...сіменовське...війна ж...необмежений ресурс для розкрадання
За попередньою інформацією, удар був нанесений за допомогою БПЛА «шахед».
Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.