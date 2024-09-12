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РФ обстріляла у Нікополі рятувальників, які гасили пожежу, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували рятувальників ДСНС у Нікополі, влучивши у пожежно-рятувальний автомобіль.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні ввечері надзвичайники гасили пожежу у приватному житловому секторі міста, яка виникла через влучання російського дрона. У цей час ворог завдав повторного удару та влучив у пожежно-рятувальний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники встигли сховатися у безпечне місце та згодом загасили пожежу.

Читайте: Окупанти вночі та зранку обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

РФ обстріляла рятувальників ДСНС в Нікополі
РФ обстріляла рятувальників ДСНС в Нікополі
РФ обстріляла рятувальників ДСНС в Нікополі

Автор: 

обстріл (28596) ДСНС (5116) Нікополь (1198)


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