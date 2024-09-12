РФ обстріляла у Нікополі рятувальників, які гасили пожежу, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували рятувальників ДСНС у Нікополі, влучивши у пожежно-рятувальний автомобіль.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Напередодні ввечері надзвичайники гасили пожежу у приватному житловому секторі міста, яка виникла через влучання російського дрона. У цей час ворог завдав повторного удару та влучив у пожежно-рятувальний автомобіль", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники встигли сховатися у безпечне місце та згодом загасили пожежу.
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