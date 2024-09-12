Окупанти вночі та зранку обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж
З вечора і до ранку окупанти не припиняли вогонь по Нікопольщині. Здійснили близько півтора десятка атак.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
З артилерії, "Градів" та безпілотниками обстріляли Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади.
"У Нікополі потрощені чотири приватні будинки. Одна з осель зайнялася, горів і пожежний автомобіль. Вогонь загасили. Пошкоджені 2 господарські споруди, стільки ж ліній електропередач та газогонів. Гучно було також у Червоногригорівській громаді. Там палала суха трава. Понівечені 2 приватні оселі та 3 господарські споруди", - розповів Лисак.
Нагадаємо, 11 вересня росіяни атакували Кам'янський район Дніпропетровщини. 4 людини дістали поранення: 22-річний чоловік, 32-річна жінка, а також дві жінки 37 та 58 років.
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