Окупанти вночі та зранку обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

З вечора і до ранку окупанти не припиняли вогонь по Нікопольщині. Здійснили близько півтора десятка атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

З артилерії, "Градів" та безпілотниками обстріляли Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади.



"У Нікополі потрощені чотири приватні будинки. Одна з осель зайнялася, горів і пожежний автомобіль. Вогонь загасили. Пошкоджені 2 господарські споруди, стільки ж ліній електропередач та газогонів. Гучно було також у Червоногригорівській громаді. Там палала суха трава. Понівечені 2 приватні оселі та 3 господарські споруди", - розповів Лисак.

Нагадаємо, 11 вересня росіяни атакували Кам'янський район Дніпропетровщини. 4 людини дістали поранення: 22-річний чоловік, 32-річна жінка, а також дві жінки 37 та 58 років.

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