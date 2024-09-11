Внаслідок російських обстрілів у Кам’янсьому районі поранено 4 людей. ФОТОрепортаж

11 вересня російський внаслідок російської ракетної атаки в Кам'янському районі Дніпропетровщини поранено 4 людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Обстріли Кам'янського району

Так у Кам'янському районі постраждали 22-річний чоловік і 32-річна жінка, згодом з'явилась інформація про те, що до них додалися дві жінки 37 та 58 років.

Обстріли Нікопольщини

У райцентрі сталося декілька займань. Серед пошкодженого 5 осель місцевих, 3 господарські споруди, гімназія та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді понівечена автівка. У Мирівській – територію ще обстежують.

Загалом протягом дня росіяни били по них важкою артилерією та БпЛА.

Читайте: Рашисти вдарили артилерією по Нікополю: поранено чоловіка, пошкоджено будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж





