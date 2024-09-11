В результате российских обстрелов в Каменском районе ранены 4 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

11 сентября в результате российской ракетной атаки в Каменском районе Днепропетровской области ранены 4 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Обстрелы Каменского района

Так в Каменском районе пострадали 22-летний мужчина и 32-летняя женщина, впоследствии появилась информация о том, что к ним добавились две женщины 37 и 58 лет.

Обстрелы Никопольщины

В райцентре произошло несколько возгораний. Среди поврежденного 5 домов местных, 3 хозяйственные постройки, гимназия и линии электропередач.

В Марганецкой громаде изуродована машина. В Мировской - территорию еще обследуют.

Всего в течение дня россияне били по ним тяжелой артиллерией и БпЛА.

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