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В Каменском на Днепропетровщине вспышка COVID-19, возле больниц очереди из скорых. ВИДЕО
В городе Каменское на Днепропетровщине уже третий день госпитализируют до 60 пациентов с коронавирусом. В приёмные отделения городских больниц постоянно прибывают скорые с новыми пациентами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Відкритий.
Отмечается, что в данный момент медицинская система в Каменском продолжает испытывать колоссальную нагрузку из-за распространения COVID-19. Сегодня возле больниц №№ 7 и 9 можно было наблюдать вереницу скорых, которые доставляют новых пациентов в критическом состоянии.
По словам специалистов, как правило, доставляют жителей с поражением легких и пневмонией. По статистике, подавляющее большинство из госпитализированных не привиты от коронавируса.
Топ комментарии
+17 Ksenia VB
показать весь комментарий04.11.2021 18:50 Ответить Ссылка
+10 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий04.11.2021 18:52 Ответить Ссылка
+9 ALEX BLACK #401369
показать весь комментарий04.11.2021 18:52 Ответить Ссылка
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Це саме стосується Харківщини, Києва, Одещини, Львівщини...
Но времени было более чем достаточно.
1 - анафилаксия в течение 30 минут после укола. По этой причине вакцинированных просят сидеть полчаса и никуда не ходить. Если шо - им колят адреналин, все бригады его имеют. И госпитализируют сразу.
2 - вечером дня укола и на следующий день может быть небольшое повышение температуры. Выпить парацетамол если выше 38.
Нехай держава прийме закон про обовязковість вакцинаціі і бере на себе відповідальність на побічну дію вакцини у довгостроковому періоді, а не прикриваеться добровільною згодою людини