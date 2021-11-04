В Каменском на Днепропетровщине вспышка COVID-19, возле больниц очереди из скорых. ВИДЕО

В городе Каменское на Днепропетровщине уже третий день госпитализируют до 60 пациентов с коронавирусом. В приёмные отделения городских больниц постоянно прибывают скорые с новыми пациентами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Відкритий.

Отмечается, что в данный момент медицинская система в Каменском продолжает испытывать колоссальную нагрузку из-за распространения COVID-19. Сегодня возле больниц №№ 7 и 9 можно было наблюдать вереницу скорых, которые доставляют новых пациентов в критическом состоянии.

По словам специалистов, как правило, доставляют жителей с поражением легких и пневмонией. По статистике, подавляющее большинство из госпитализированных не привиты от коронавируса.

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