Рашисти вдарили артилерією по Нікополю: поранено чоловіка, пошкоджено будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Напередодні ввечері війська РФ продовжили обстріли Нікопольщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, по райцентру вдарили важкою артилерією.
"Постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові поранення. Стан - середній. Пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та двоповерхівка, лінія електропередач. В одному з ліцеїв побиті вікна", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на Марганецьку громаду ворог скерував дрони-камікадзе.
"Там зачепило авто. Та головне - без жертв", - уточнив Лисак.
"Вночі та зранку армія країни-агресорки знову поцілила артснарядами по Нікополю. Направила на місто і БпЛА. Понівечена інфраструктура. Інші наслідки уточнюють", - додає очільник регіону.
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