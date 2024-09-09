Окупанти атакували Нікопольщину з важкої артилерії, РСЗВ "Град" та дронами-камікадзе: Пошкоджено підприємство, будинки і ЛЕП. ФОТОрепортаж
Окупанти не припиняють бити по Нікопольському району Дніпропетровської області. Сьогодні, 9 вересня, під обстрілами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Росіяни сьогодні скерували на Нікопольщину важку артилерію, РСЗВ "Град" та дрони-камікадзе. Скидали й боєприпас з БпЛА.
Цілили по райцентру, через що руйнування зафіксовані на одному з підприємств. Понівечені 12 приватних будинків і 8 господарських споруд. Пошкоджені 2 гаражі та авто, лінія електропередач.
Дісталося також Марганецькій, Покровській та Мирівській громадам. Деякі атаковані території ще обстежують. В одному з населених пунктів зачепило інфраструктуру.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілу в Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Також троє людей постраждали. У потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан - середньої тяжкості. 74-річний місцевий мешканець отримав допомогу, від госпіталізації відмовився. Так само як і 66-річна жінка.
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