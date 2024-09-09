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Окупанти атакували з безпілотника лікарню в Херсоні: Постраждала медсестра

Обстріл Херсону

Сьогодні, 9 вересня, російські війська атакували з безпілотника одну з лікарень у Херсоні.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждала 25-річна медсестра. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілій на місці надали необхідну медичну допомогу.

Також читайте: Окупанти минулої доби обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини, 11 людей поранено

Нагадаємо, учора, 8 вересня, у Дніпровському районі Херсона внаслідок скидання росіянами вибухівки на маршрутку постраждали шестеро людей  

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