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Оккупанты атаковали из беспилотника больницу в Херсоне: Пострадала медсестра

Обстріл Херсону

Сегодня, 9 сентября, российские войска атаковали с беспилотника одну из больниц в Херсоне.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате сброса взрывчатки с БпЛА пострадала 25-летняя медсестра. Она получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавшей на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

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Напомним, вчера, 8 сентября, в Днепровском районе Херсона в результате сброса россиянами взрывчатки на маршрутку пострадали шесть человек
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