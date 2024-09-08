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обстріл (27098) Херсон (3195)

Шість людей постраждали внаслідок скидання росіянами вибухівки на маршрутку в Херсоні

Обстріл Херсону

Дніпровському районі Херсона шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, постраждали чоловіки 57, 58 та 60 років, а також жінки 43, 45 та 60 років.

Четверо людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона в кабіну маршрутки. Двоє людей в момент удару перебували на вулиці.

Усі потерпілі перебувають під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.

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08.09.2024 16:20 Відповісти
 
 