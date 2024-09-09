Оккупанты атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии, РСЗО "Град" и дронами-камикадзе: повреждены предприятие, дома и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
Оккупанты не прекращают бить по Никопольскому району Днепропетровской области. Сегодня, 9 сентября, под обстрелами находились Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Россияне сегодня направили на Никопольщину тяжелую артиллерию, РСЗО "Град" и дроны-камикадзе. Сбрасывали и боеприпас с БпЛА.
Целили по райцентру, из-за чего разрушения зафиксированы на одном из предприятий. Изуродованы 12 частных домов и 8 хозяйственных построек. Повреждены 2 гаража и авто, линия электропередач.
Досталось также Марганецкой, Покровской и Мировской громадам. Некоторые атакованные территории еще обследуют. В одном из населенных пунктов задета инфраструктура.
Напомним, сегодня в результате обстрела в Никополе погибла 16-летняя девочка. Также три человека пострадали. У пострадавших осколочные ранения. 79-летний мужчина доставлен в больницу. Состояние - средней тяжести. 74-летний местный житель получил помощь, от госпитализации отказался. Так же как и 66-летняя женщина.
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