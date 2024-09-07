Удар по Павлограду: количество пострадавших возросло до 82. Среди них – 7 несовершеннолетних (обновлено)
В Павлограде увеличилось количество пострадавших в результате российских ракетных ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"По обновленной информации, от вчерашней ракетной атаки по Павлограду уже 74 пострадавших", - говорится в сообщении.
Днем 7 сентября Лысак рассказал, что количество пострадавших от российского удара уже составляет 82 человека.
"Более суток прошло после ракетной атаки на Павлоград, а люди продолжают обращаться за помощью к врачам.
В настоящее время – 82 пострадавших, среди которых 7 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В больницах остается 60 потерпевших. В тяжелом состоянии 69-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма и осколочное ранение.
Обстрелы Никопольщины
С вечера 6 сентября враг бил по Никополю четыре раза.
"Применял дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Последствия, которые нанес противник, выясняем. Но главное - без жертв", - рассказал Лысак.
В других громадах района было тихо, как и на остальных территориях области.
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