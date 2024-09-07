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Днепропетровщина (3507) Павлоград (133) Никополь (909)

Удар по Павлограду: количество пострадавших возросло до 82. Среди них – 7 несовершеннолетних (обновлено)

У Павлограді збільшилась кількість постраждалихз

В Павлограде увеличилось количество пострадавших в результате российских ракетных ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"По обновленной информации, от вчерашней ракетной атаки по Павлограду уже 74 пострадавших", - говорится в сообщении.

Днем 7 сентября Лысак рассказал, что количество пострадавших от российского удара уже составляет 82 человека.

"Более суток прошло после ракетной атаки на Павлоград, а люди продолжают обращаться за помощью к врачам.

В настоящее время – 82 пострадавших, среди которых 7 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В больницах остается 60 потерпевших. В тяжелом состоянии 69-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма и осколочное ранение.

Обстрелы Никопольщины

С вечера 6 сентября враг бил по Никополю четыре раза.

"Применял дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Последствия, которые нанес противник, выясняем. Но главное - без жертв", - рассказал Лысак.

В других громадах района было тихо, как и на остальных территориях области.

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Павлоград - виробник ракетного палива. Це підприємство разом з спеціалістами треба евакуйовувати десь на Західну. Але тільки після виборів. Бо гадьониш цього робити не буде
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07.09.2024 09:26 Ответить
Не хвилюйся, виробництво надійно захизено, а ось вбивство цивільних, а тим більше дітей це жах! Горіти в пеклі причетним кацапським істотам!🤬
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07.09.2024 13:56 Ответить
 
 