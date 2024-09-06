По Павлограду РФ ударила пятью баллистическими ракетами, - Воздушные силы
Российские захватчики атаковали Павлоград на Днепропетровщине, предварительно, пятью баллистическими ракетами.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
"Около 10.00, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград Днепропетровской области. Предварительно применены пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей - рф", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 сентября российские войска атаковали Павлоград, в результате чего 1 человек погиб, а 50 пострадали.
Топ комментарии
+18 Jolli Rabbit
показать весь комментарий06.09.2024 13:34
+7 Jolli Rabbit
показать весь комментарий06.09.2024 13:33
+7 Gary Grant
показать весь комментарий06.09.2024 13:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
є тільки пьодорич з п'ятою графою ))
запам'ятай, селянин, ти можешь переїхати жити у місто, але твоє село з тебе не переїде ))
а національність є ?? )) подивись собі в паспорт, що там написано? )) який в тебе кольор шкіри ? ))
ну гаразд, я українець, чи тобі стало від цього легше ? )) тобі мабуть так спокійніше, що хєром по твоєму ***** водить українець, а не кацап ? ))
я тебе давно вже чівокунєю-ватним малоросом називаю, тобі я так зрозумів подобається ? ))) я правильно вгадав ? ))
П'ята графа або п'ятий пункт - вираз, що вживається в переносному значенні, що означає вказівку в документах національності як факту належності до певної етнічної спільності. Військовий квиток (виданий у 2002 році) із зазначенням національності у п'ятій графі (на лівій сторінці).
Це дуже небезпечне хімічне підприємство. Якщо прилетить в це підприємство, хімічного зараження і отруєнь серед населення не уникнути!