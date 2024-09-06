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По Павлограду РФ ударила пятью баллистическими ракетами, - Воздушные силы

павлоград

Российские захватчики атаковали Павлоград на Днепропетровщине, предварительно, пятью баллистическими ракетами.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

"Около 10.00, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград Днепропетровской области. Предварительно применены пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей - рф", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября российские войска атаковали Павлоград, в результате чего 1 человек погиб, а 50 пострадали.

Читайте: Последствия удара РФ по Павлограду: Есть попадание в пятиэтажку. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+18
В якості відповіді чекаємо на хрипатий відосик від клоунів. Ховайте рідних і близьких і бігом до телевізора на сеанс неголеної хрипоти.
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06.09.2024 13:34
+7
Ударів у відповідь по містах нацистської россії традиційно не будет. Верховний головнокомандувач відпрацьовує тактику під назвою -боксерська груша. Нас бьють, а ми мовчки терпимо. Це програшна стратегія.
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06.09.2024 13:33
+7
По смолєнску вдарили десятьма балістичними ракетами. .....Ні? А чому?
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06.09.2024 13:34
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А Україна по рашистам у відповідь чим вдарила?
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06.09.2024 13:32 Ответить
В якості відповіді чекаємо на хрипатий відосик від клоунів. Ховайте рідних і близьких і бігом до телевізора на сеанс неголеної хрипоти.
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06.09.2024 13:34 Ответить
Ракетою "Паляниця" - версія 7.40.
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06.09.2024 13:37 Ответить
асфальтом, пьодорич ))
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06.09.2024 14:17 Ответить
Асфальтам із бєлава русскава бітума. А патамушта бєларусам всьоравно на каком язикє разгаварівать.
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06.09.2024 14:33 Ответить
так, пьодорич, так, ти ж краще мене знаеш, что Зелена Шмаркля та шапіто95 - це молоді Регіони, так віктор пьодорич чівокуня ? ))
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06.09.2024 14:44 Ответить
Я все краще тебе знаю.
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06.09.2024 17:26 Ответить
так, тому що ти з Зелебобою та Яником однієї крові )) малороси ))
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06.09.2024 18:40 Ответить
Думаєш Яник єврей?
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06.09.2024 18:42 Ответить
малорос, сліпошарий ти чівокуня ))
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06.09.2024 18:48 Ответить
Я чистий українець, а нечистий і не українець. А Зєлєбоба, як думаєш, єврей?
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06.09.2024 18:50 Ответить
може по крові ти і чистий, хоча таких чистих у природі не існує, а за поглядами ти ватан, малорос і чувокуня )))
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06.09.2024 18:53 Ответить
Тобто ти ставиш знак рівності між малоросами та євреями...? бо Вікіпедія про Зеленського - Національність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 український єврей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rs_1-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-**********************-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-haaretz-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-hromadske-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-dvi_hodyny_z_ze-5 [5]. І Яника ти туди ж приписав...сам ти хто по національності?
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06.09.2024 18:57 Ответить
пьодорич, ти такий же тупий, як і завгар )))
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06.09.2024 18:58 Ответить
Проколовся ти на національному питання...а так дишал, так дишал...ну пажалуста...хоч першу літеру своєї національності назви...
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06.09.2024 19:02 Ответить
ти розрізнюєш национальність , віросповідання , цвіт шкіри, чи політичні погляди ??
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06.09.2024 19:00 Ответить
Є така п'ята графа, і нема там ні віросповідання, ні кольору шкіри, ні політичних поглядів...
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06.09.2024 19:04 Ответить
ти *******, пьодорич )) таке ж тупе як і Зелебобік )) яка ще 5 графа ?? ти ще скажи що немає людей із різним кольором шкіри і мов різних нема, і політики нема )) шо ти несеш... і сільских жителів нема і міських .. нікого нема ))

є тільки пьодорич з п'ятою графою ))

запам'ятай, селянин, ти можешь переїхати жити у місто, але твоє село з тебе не переїде ))
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06.09.2024 19:12 Ответить
Чого ти так боїшся свою національність назвати?...я тебе обізвав русскім, а ти навіть не образився...скільки в тебе хромосом?
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06.09.2024 19:36 Ответить
ватний малорос-чівокуня )) ти ж сам сказав, що нема : Є така п'ята графа, і нема там ні віросповідання, ні кольору шкіри, ні політичних поглядів...

а національність є ?? )) подивись собі в паспорт, що там написано? )) який в тебе кольор шкіри ? ))

ну гаразд, я українець, чи тобі стало від цього легше ? )) тобі мабуть так спокійніше, що хєром по твоєму ***** водить українець, а не кацап ? ))

я тебе давно вже чівокунєю-ватним малоросом називаю, тобі я так зрозумів подобається ? ))) я правильно вгадав ? ))
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06.09.2024 19:48 Ответить
Від того, що ти українець мені стало не легше, а важче...
П'ята графа або п'ятий пункт - вираз, що вживається в переносному значенні, що означає вказівку в документах національності як факту належності до певної етнічної спільності. Військовий квиток (виданий у 2002 році) із зазначенням національності у п'ятій графі (на лівій сторінці).
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06.09.2024 19:54 Ответить
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06.09.2024 19:57 Ответить
чівокуня-ватний малорос пьодорич )) на сараї %уй написано, а там дрова )) так і в тебе )) ти ж самозванець )) москолота кацапська ))
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06.09.2024 20:01 Ответить
Мабуть ти все ж русскій...
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06.09.2024 20:04 Ответить
ватне, а узкіє можуть розмовляти та писати українською мовою, скотиняка ти отаковочка ? )) точно ти чівокуня-ватний малорос пьодорич )) ще й тупий, як яник с зелебобіком ))
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06.09.2024 20:10 Ответить
І узкіє можуть і широкіє...ти мабуть себе широкім вважаєш...яка в тебе ширина?
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06.09.2024 20:14 Ответить
пьодорич, в тебе скільки класів освіта ? 2-3 ? )) ти ти свою освіту, як і яник-проФФесор на зоні отримав ? ))
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06.09.2024 20:17 Ответить
дата видачі - 11.11.1989 - я ж кажу, що ти той ще 3,14здун ))) і сліпошарий ще ))
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06.09.2024 20:04 Ответить
Ти мабуть і не здогадуєшся про існування Google...чим відрізняється фа дієз від соль бемоля?
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06.09.2024 20:07 Ответить
ватне, ти мабуть плутаєш ***** с Бєбєлем ? )))
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06.09.2024 20:08 Ответить
Це в тебе такий самозахист - імітувати божевілля.
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06.09.2024 20:10 Ответить
ватне, що ти несеш ?? ти знаєш що на планеті існують моря та океани ? ))
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06.09.2024 20:15 Ответить
Ну хоча б знаєш, чому дорівнює шістсот шістдесят шоста похідна від функції є у ступені ікс?
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06.09.2024 20:18 Ответить
ватне, скільки грамів нафти містить 3,14926 галонів ? ))
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06.09.2024 20:30 Ответить
На жодне моє не відповів і хоче, щоб я його відповідав.
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06.09.2024 20:32 Ответить
ватне, тобі навіщо це знати ? )) хто тебе питає ? )) чи ти відповів на мої ? ))
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06.09.2024 20:36 Ответить
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06.09.2024 20:41 Ответить
злив зараховано, 3,14здун малороський ))
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06.09.2024 20:44 Ответить
Як чим, Володя Боневтік виробляв тільки aсфaльт, мaрaфон і відоси, мaбуть ними і будуть бити.
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06.09.2024 14:48 Ответить
Треба не у відповідь, а просто бити по чутливих точках. Не треба оцих ємоції - вдаримо у відповідь по їх будинку. Путлеру абсолютно по рабабану, а то НПЗ йому не по барабану. От по них і треба бити і багато куди ще.
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06.09.2024 15:06 Ответить
Мясною насильницькою мобілізацією беззбройними мобіками під рашистські каби, снаряди, і дрони
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06.09.2024 23:39 Ответить
Ударів у відповідь по містах нацистської россії традиційно не будет. Верховний головнокомандувач відпрацьовує тактику під назвою -боксерська груша. Нас бьють, а ми мовчки терпимо. Це програшна стратегія.
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06.09.2024 13:33 Ответить
По смолєнску вдарили десятьма балістичними ракетами. .....Ні? А чому?
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06.09.2024 13:34 Ответить
Кловун сказав що там жінки і діти, і вони можуть вийти із зони комфорту.
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06.09.2024 13:35 Ответить
Партнери не дозволяють...якби дозволяли, то ЗЕ! давно би вже перетворив рф на пустелю...
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06.09.2024 13:39 Ответить
Партнери сказали- своїми ракетами куди завгодно, хоч по кремлю. Саме тому зеленський всі наші ракетні програми закрив в серпні 2019. Які обстріли, коли по рашкаТВ знову показують сватів.
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06.09.2024 15:38 Ответить
Действия рашки явный предвестник поражения второй недоармии. Как и проигрывающий боксер на ринге метит сопернику между ног понимая что нарушает правила но таким образом старается избежать поражения. Значит Украина в шаге от победы. Значит все правильно делает и до нокдауна рашизма осталось недолго
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06.09.2024 13:56 Ответить
сподіваюсь. що воно так... але ж останніми ракетами по житловій забудові не б'ють ... та і з фінансами в них поки ще усе добре ... ватани будуть рЄпу їсти і дали ракетами стрілять ... гарних новин звідти мало - поки що зупинили фінансування родичей Агрохімії з Абхезії - ну то таке ...
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06.09.2024 14:20 Ответить
Это финансирование в ракеты обязательно вылезет боком рашистам. Ну замёрзнет зимой пару тысяч рашистов из за старости коммуникаций, ну затопит десяток тысяч рашистов очередной прорыв дамбы, ну выгорит часть рашки в лесных пожарах. Последствия для рашистов будут куда печальнее.
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06.09.2024 14:44 Ответить
гыгы )) вже вилазить )) щось змінилось ?? ні?? отож.. бо %уйлу пох на вату та орчат )))
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06.09.2024 14:45 Ответить
В этом и будет состоять победа Украины. В том что бункерному похеру на вату, а вате соответственно похеру на своих соплеменников. Так монголо-тататарская орда Русь захватила. Потому что одной губернии было похеру на вторую губернию, а князьям было похеру на их всех вместе.
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06.09.2024 14:57 Ответить
Перемога України буде у розвалі рашки - тільки так! і виході на кордони 2014 року + 200-300 км санітарної зони + виплата репараціх *3 завданому збитку + засудження кожного, хто воював проти України + публічне засуждення кремлівської хунти разом з пропогандонами! і це по-мінімалочці ще ))
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06.09.2024 15:06 Ответить
не, это скорее как в футболе - вы забьёте нам сколько сможете, мы вам - сколько захотим
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06.09.2024 14:44 Ответить
На Рашке раздробленность и опытный полководец это сразу заметит. Захватили большую часть Курской области и всем кацапам похеру. Так рашка будет терять один регион за другим. Это уже поражение рашистов только они этого ещё не осознают
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06.09.2024 15:00 Ответить
йа, йа..... быть тебе, витёк, гауляйтером Твери
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06.09.2024 15:33 Ответить
У Павлограді знаходиться підприємство, що переробляє рідке ракетне паливо - Гептил!
Це дуже небезпечне хімічне підприємство. Якщо прилетить в це підприємство, хімічного зараження і отруєнь серед населення не уникнути!
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06.09.2024 14:21 Ответить
був я колись на тому підприємстві. Воно будувалось у ті часи коли всі розуміли що по ньому будуть прилітати ядерні ракети - і воно все одно має працювати. Тому подивимось, чи вистачить у русні ракет і розуму там щось суттєво зруйнувати. А по фото прильотів - русня взагалі била по житлових кварталах, як справжня країна-терорист
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06.09.2024 15:23 Ответить
 
 