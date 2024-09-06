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Последствия удара РФ по Павлограду: Есть попадание в пятиэтажку. ФОТОрепортаж

В Павлограде Днепропетровской области россияне ударили по жилой пятиэтажке.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 50 м кв. и спасли из огня 5 человек.

Напомним, 6 сентября российские войска атаковали Павлоград, в результате чего 1 человек погиб, а 30 пострадали.

Также читайте: В результате атаки "шахедов" в Киевской области произошли пожары на открытой местности

Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня
Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня
Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня
Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня
Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня
Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня
Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня
Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня
Наслідки обстрілу Павлограда військами РФ 6 вересня

Автор: 

обстрел (27312) Павлоград (150) Днепропетровская область (3987)


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що там було в тій 5-типоверхівці? штаб НАТО, склад зброї, таємний пункт управління..., русня - це мерзенні потвори, заточені на вбивства..., оце скоро так будуть бити по всім городам Дніпропетровської області...
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06.09.2024 12:52 Ответить
А до чого тут штаб НАТО ? У них задача знищити країну
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06.09.2024 12:55 Ответить
Возможно по складу ещё совкового ракетного топлива били. Странно, что до сих пор туда не прилетело. Это был бы полный ппц, там сотни тонн твердого топлива для межконт балл ракет, до сих пор не переработанного.
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06.09.2024 12:55 Ответить
Не треба переробляти, треба розробляти свою зброю під те пальне, щоб палило москальню як напалм
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06.09.2024 13:42 Ответить
Это как ВВ от ВВ2 из земли перерабаытввать, ну почти...
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06.09.2024 20:34 Ответить
 
 