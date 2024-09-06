Последствия удара РФ по Павлограду: Есть попадание в пятиэтажку. ФОТОрепортаж

В Павлограде Днепропетровской области россияне ударили по жилой пятиэтажке.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 50 м кв. и спасли из огня 5 человек.

Напомним, 6 сентября российские войска атаковали Павлоград, в результате чего 1 человек погиб, а 30 пострадали.

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