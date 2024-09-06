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Новости Война
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Днепропетровщина (3507) обстрел (25755) Павлоград (133)

Рашисты ударили по Павлограду: Есть погибший, количество раненых возросло до 64 (обновлено)

Росіяни обстріляли Павлоград: Є постраждалі

Российские оккупанты нанесли удар по Павлограду на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, уже 5 пострадавших. Не обошлось без разрушений. Угроза сохраняется, поэтому информационная тишина. До отбоя находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Впоследствии глава области заявил, что в результате обстрела есть погибший.

"Количество пострадавших растет. Сейчас в больнице - 18 человек, среди них - 9-летняя девочка. В городе произошло несколько возгораний. В одной из многоэтажек горела квартира. Огонь спасатели остановили и спасли пять человек", - добавил глава ОВА.

По состоянию на 12 часов известно о 30 пострадавших.

"Трое из них – дети. Кроме 9-летней девочки, из-за ракетной атаки на город пострадали мальчики 11 и 4 лет. Среди людей, которые находятся в больнице, - двое тяжелых. Медики делают все, чтобы их спасти", - добавил Лысак.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что пострадали 40 человек.

Глава ОВА Лысак заявил, что по состоянию на 12:53 известно о 50 пострадавших. Самому старшему - 86 лет. Младшему – 4.

По состоянию на 13:40 количество пострадавших возросло до 55 человек.

В 14:55 глава области сообщил уже о 58 пострадавших.

"В Павлограде среди тех, кто в больнице, три человека - тяжелые. Это мужчины 30, 68 и 69 лет. Несовершеннолетних среди пострадавших уже 5. В общей сложности пострадавших - 58. У них рваные и резаные раны, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы" .

В городе в результате ракетных ударов есть повреждения на нескольких предприятиях. Разрушено более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов. Уничтожены авто, еще 2 побиты", - добавил он.

По состоянию на 17:00 известно о 61 пострадавшем лице.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до 64.

"Сложный день для области. Количество пострадавших в Павлограде возросло до 64. Психологическую помощь оказали 37 людям", - написал чиновник.

Ранее сообщалось, что в Павлограде на Днепропетровщине были взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 73 взрыва прогремели за сутки на пограничье Черниговщины, еще 10 - ночью и утром на Сумщине: двое пострадавших, горели дома, разрушена ферма. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+24
А коли буде відповідь ,чому в лднр казарми рашистів ,склади ,вузлові станції куди прибуває військова техніка і пальне ніхто не знищує ? чи чекють коли ворог все зруйнує ?
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06.09.2024 11:12
+21
Ніт...виродки ще п#здити можуть мілліардами....
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06.09.2024 10:49
+16
зараз хто у владі-зелені виродки, тому й не можно. "дякуємо" 73% які вибрали цих зрадників.
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06.09.2024 11:58
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І це все, що може влaдa нa сьогоднішній день - монополія нa повідомлення інформaції про удaри!!!
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06.09.2024 10:45 Ответить
Ніт...виродки ще п#здити можуть мілліардами....
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06.09.2024 10:49 Ответить
Та не краде наша влада.Кража-це таємне заволодіння особистим або державним майном.А коли це робиться відкрито,це вже грабіж.
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07.09.2024 06:26 Ответить
А коли буде відповідь ,чому в лднр казарми рашистів ,склади ,вузлові станції куди прибуває військова техніка і пальне ніхто не знищує ? чи чекють коли ворог все зруйнує ?
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06.09.2024 11:12 Ответить
зараз хто у владі-зелені виродки, тому й не можно. "дякуємо" 73% які вибрали цих зрадників.
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06.09.2024 11:58 Ответить
Ви давно про удари по Криму АТАКАМСами чули?
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06.09.2024 15:21 Ответить
Хаймарси фугасні заглушені російськими РЕБ, відхиляються, тому уже півтора року не чути про удари по логістиці, як це було в 2022 році.

Тоже само про Екскалібур чи GLSDB на 150км.

Заглушення американської зброї це найбільша невдача цієї війни.

Американці досить халатно поставились, до GPS приймачів в своїй зброї.

Росіяни на своє високточное озброєння ставлять приймачі з розподіленими 8-антенами.

В Британії почали виробляти GPS приймач нового покоління з 24-антенами, котрий фактично нереально заглушити,
Виробництво 100 000 приймачів на рік. Вставляються у західні ракети, припаси.

Наша влада повинна просити Захід про передачу.
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06.09.2024 19:39 Ответить
Після піару про нашу ракетну програму завжди отримуємо удари балістикою по центрам розробки.
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06.09.2024 16:48 Ответить
Не встигли анонсувати евакопоїзди з Покровська - результат не забаривсь? А можна ze-Ставки провадити в Покровську?
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06.09.2024 19:13 Ответить
Саме так!
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06.09.2024 19:44 Ответить
ВСЕ ПРОСТО - Виживемо або ми або зелені з бабками в Аргентині і Лондоні. І то і то - не буде
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06.09.2024 19:22 Ответить
Павлоград по сути становится логистическим хабом для ЗСУ. По этому, к сожалению, туда будет все чаще прилетать. Будут уничтожать возможные склады, места размещения военных. И не важно, будет там кто то или что то, "превентивные удары"...
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06.09.2024 19:27 Ответить
ЗЕЛЯ - досить "залякувати " рашистів... Ї&ош їх нашою "балістикою"... Ти ж обістяв.)))
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06.09.2024 21:18 Ответить
Павлоград? А Зеленський в Італії ... він навіть Полтаву не відвідав після трагедії - йому все це нецікаво, а от зустрічі з поважними західними панами - це зовсім інша річ.
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06.09.2024 22:12 Ответить
А ППО там взагалі не було?Хоча б одну збили,летіли ж здалеку.
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07.09.2024 06:29 Ответить
 
 