Взрыв раздался в Павлограде на Днепропетровщине
В Павлограде на Днепропетровщине сообщили о звуке взрыва
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
Воздушные силы предупредили о скоростной цели, двигавшейся в сторону Днепра.
Жителей Павлограда призвали пройти к укрытию.
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Як в одеському анекдоті про вибори равінам
Громада обирає собі равіна.
Нехай Шмуель буде равіном!
А у Шмуліка син спить із хлопцями!
Та в нього немає сина, лише доньки!
Ну моя справа сказати а ви думайте.