Взрыв раздался в Павлограде на Днепропетровщине

В Павлограде на Днепропетровщине сообщили о звуке взрыва

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Воздушные силы предупредили о скоростной цели, двигавшейся в сторону Днепра.

Жителей Павлограда призвали пройти к укрытию.

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