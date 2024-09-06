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взрыв (6500) Днепропетровщина (3507) обстрел (25755) Павлоград (133)

Взрыв раздался в Павлограде на Днепропетровщине

Вибух пролунав у Павлограді на Дніпропетровщині

В Павлограде на Днепропетровщине сообщили о звуке взрыва

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Воздушные силы предупредили о скоростной цели, двигавшейся в сторону Днепра.

Жителей Павлограда призвали пройти к укрытию.

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Підори мокрозаді,щоб ви здохли.
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06.09.2024 10:08 Ответить
Незламний Павлоград починається? Ні на метр рашисти не просунулися, казав шановний СИрський??
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06.09.2024 10:32 Ответить
Який тaм вибух, тут їх вже більше десятка. Я вже втомився рaхувти. A які укриття? Де вони в центрі? Куди дівтися людям, які живуть у своїх будинкaх? Це би тільки ляпнути?
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06.09.2024 10:35 Ответить
А це й є політика найгундоснішого. "Моє діло сказати а ви думайТє"

Як в одеському анекдоті про вибори равінам
Громада обирає собі равіна.
Нехай Шмуель буде равіном!
А у Шмуліка син спить із хлопцями!
Та в нього немає сина, лише доньки!
Ну моя справа сказати а ви думайте.
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06.09.2024 10:42 Ответить
Ніякого вибуху не було! Ясно ж написано: був звук вибуху!
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06.09.2024 11:32 Ответить
Мaбуть я вже стaв і глухим.
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06.09.2024 11:44 Ответить
 
 