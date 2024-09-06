Вибух пролунав у Павлограді на Дніпропетровщині

У Павлограді на Дніпропетровщині повідомили про звук вибуху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль, що рухалась в бік Дніпра.

Жителів Павлограда закликали пройти до укриття.

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