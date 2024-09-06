Вибух пролунав у Павлограді на Дніпропетровщині
У Павлограді на Дніпропетровщині повідомили про звук вибуху.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль, що рухалась в бік Дніпра.
Жителів Павлограда закликали пройти до укриття.
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Як в одеському анекдоті про вибори равінам
Громада обирає собі равіна.
Нехай Шмуель буде равіном!
А у Шмуліка син спить із хлопцями!
Та в нього немає сина, лише доньки!
Ну моя справа сказати а ви думайте.