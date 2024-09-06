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Вибух пролунав у Павлограді на Дніпропетровщині

Вибух пролунав у Павлограді на Дніпропетровщині

У Павлограді на Дніпропетровщині повідомили про звук вибуху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль, що рухалась в бік Дніпра.

Жителів Павлограда закликали пройти до укриття.

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Підори мокрозаді,щоб ви здохли.
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06.09.2024 10:08 Відповісти
Незламний Павлоград починається? Ні на метр рашисти не просунулися, казав шановний СИрський??
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06.09.2024 10:32 Відповісти
Який тaм вибух, тут їх вже більше десятка. Я вже втомився рaхувти. A які укриття? Де вони в центрі? Куди дівтися людям, які живуть у своїх будинкaх? Це би тільки ляпнути?
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06.09.2024 10:35 Відповісти
А це й є політика найгундоснішого. "Моє діло сказати а ви думайТє"

Як в одеському анекдоті про вибори равінам
Громада обирає собі равіна.
Нехай Шмуель буде равіном!
А у Шмуліка син спить із хлопцями!
Та в нього немає сина, лише доньки!
Ну моя справа сказати а ви думайте.
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06.09.2024 10:42 Відповісти
Ніякого вибуху не було! Ясно ж написано: був звук вибуху!
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06.09.2024 11:32 Відповісти
Мaбуть я вже стaв і глухим.
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06.09.2024 11:44 Відповісти
 
 