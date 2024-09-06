Росіяни з вечора й до ночі били по 4 районах Дніпропетровщини: є постраждалі. ФОТОрепортаж

З вечора і до пізньої ночі росіяни атакували декілька районів Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольському били безпілотниками, важкою артилерією та РСЗВ "Град". У райцентрі є постраждалі. Це 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Понівечені 11 осель місцевих, гараж, 2 авто та човен. Зачепило лінії електропередач і газопроводи.

Наслідки ворожої агресії з'ясовують у Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

На Криворіжжя ворог спрямував дрон-камікадзе. Через це в одному з населених пунктів пошкоджений приватний будинок. На щастя, минулося без жертв.

Гучно було також у Павлоградському та Синельниківському районах. Там виникло декілька займань. В останньому знищено господарську споруду та потрощено до десяти приватних будинків.

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