Россияне с вечера и до ночи били по 4 районам Днепропетровщины: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

С вечера и до поздней ночи россияне атаковали несколько районов Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По Никопольскому били беспилотниками, тяжелой артиллерией и РСЗО "Град". В райцентре есть пострадавшие. Это 62-летняя женщина и 65-летний мужчина. Изуродованы 11 домов местных, гараж, 2 авто и лодка. Задело линии электропередач и газопроводы.

Последствия вражеской агрессии выясняют в Марганецкой и Червоногригорьевской громадах.

На Криворожье враг направил дрон-камикадзе. Из-за этого в одном из населенных пунктов поврежден частный дом. К счастью, обошлось без жертв.

Громко было также в Павлоградском и Синельниковском районах. Там возникло несколько возгораний. В последнем уничтожена хозяйственная постройка и разрушено до десяти частных домов.

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