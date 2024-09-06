Россияне с вечера и до ночи били по 4 районам Днепропетровщины: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж
С вечера и до поздней ночи россияне атаковали несколько районов Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По Никопольскому били беспилотниками, тяжелой артиллерией и РСЗО "Град". В райцентре есть пострадавшие. Это 62-летняя женщина и 65-летний мужчина. Изуродованы 11 домов местных, гараж, 2 авто и лодка. Задело линии электропередач и газопроводы.
Последствия вражеской агрессии выясняют в Марганецкой и Червоногригорьевской громадах.
На Криворожье враг направил дрон-камикадзе. Из-за этого в одном из населенных пунктов поврежден частный дом. К счастью, обошлось без жертв.
Громко было также в Павлоградском и Синельниковском районах. Там возникло несколько возгораний. В последнем уничтожена хозяйственная постройка и разрушено до десяти частных домов.
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