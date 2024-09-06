Рашисти вдарили по Павлограду: Є загиблий, кількість поранених зросла до 64 (оновлено)
Російські окупанти завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо, вже 5 постраждалих. Не минулося без руйнувань. Загроза зберігається, тому інформаційна тиша. До відбою перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Згодом очільник області заявив, що внаслідок обстрілу є загиблий.
"Кількість постраждалих зростає. Зараз у лікарні їх 18, серед них і 9-річна дівчинка. У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", - додав глава ОВА.
Станом на 12 годину відомо про 30 постраждалих.
"Троє з них – діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати", - додав Лисак.
Згодом у ДСНС повідомили, що постраждали 40 осіб.
Глава ОВА Лисак заявив, що станом на 12:53 відомо про 50 постраждалих. Найстаршим 86 років. Найменшому – 4.
Станом на 13:40 кількість постраждалих зросла до 55 осіб.
О 14:55 очільник області повідомив вже про 58 постраждалих.
"У Павлограді серед тих, хто у лікарні, троє людей – важкі. Це чоловіки 30, 68 та 69 років. Неповнолітніх серед постраждалих вже 5. Загалом потерпілих – 58. У них рвані та різані рани, переломи, забої, черепно-мозкові травми.
У місті внаслідок ракетних ударів є пошкодження на декількох підприємствах. Понівечено більше 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищене авто, ще 2 побиті", - додав він.
Станом на 17:00 відомо про 61 постраждалу особу.
Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 64.
"Складний день для області. Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64. Психологічну допомогу надали 37 людям", - написав посадовець.
Раніше повідомлялось, що у Павлограді на Дніпропетровщині лунали вибухи.
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Тоже само про Екскалібур чи GLSDB на 150км.
Заглушення американської зброї це найбільша невдача цієї війни.
Американці досить халатно поставились, до GPS приймачів в своїй зброї.
Росіяни на своє високточное озброєння ставлять приймачі з розподіленими 8-антенами.
В Британії почали виробляти GPS приймач нового покоління з 24-антенами, котрий фактично нереально заглушити,
Виробництво 100 000 приймачів на рік. Вставляються у західні ракети, припаси.
Наша влада повинна просити Захід про передачу.