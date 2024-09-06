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Дніпропетровщина (3261) обстріл (27070) Павлоград (109)

Рашисти вдарили по Павлограду: Є загиблий, кількість поранених зросла до 64 (оновлено)

Росіяни обстріляли Павлоград: Є постраждалі

Російські окупанти завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, вже 5 постраждалих. Не минулося без руйнувань. Загроза зберігається, тому інформаційна тиша. До відбою перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Згодом очільник області заявив, що внаслідок обстрілу є загиблий.

"Кількість постраждалих зростає. Зараз у лікарні їх 18, серед них і 9-річна дівчинка. У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", - додав глава ОВА.

Станом на 12 годину відомо про 30 постраждалих.

"Троє з них – діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати", - додав Лисак.

Згодом у ДСНС повідомили, що постраждали 40 осіб.

Глава ОВА Лисак заявив, що станом на 12:53 відомо про 50 постраждалих. Найстаршим 86 років. Найменшому – 4. 

Станом на 13:40 кількість постраждалих зросла до 55 осіб.

О 14:55 очільник області повідомив вже про 58 постраждалих.

"У Павлограді серед тих, хто у лікарні, троє людей – важкі. Це чоловіки 30, 68 та 69 років. Неповнолітніх серед постраждалих вже 5. Загалом потерпілих – 58. У них рвані та різані рани, переломи, забої, черепно-мозкові травми.

У місті внаслідок ракетних ударів є пошкодження на декількох підприємствах. Понівечено більше 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищене авто, ще 2 побиті", - додав він.

Станом на 17:00 відомо про 61 постраждалу особу.

Згодом очільник  Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 64.

"Складний день для області. Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64. Психологічну допомогу надали 37 людям", - написав посадовець. 

Раніше повідомлялось, що у Павлограді на Дніпропетровщині лунали вибухи.

Читайте: Доба на Донеччині: двоє загиблих і 10 поранених, пошкоджено 15 багатоповерхівок, у Краматорському районі - майже 100 приватних будинків. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+24
А коли буде відповідь ,чому в лднр казарми рашистів ,склади ,вузлові станції куди прибуває військова техніка і пальне ніхто не знищує ? чи чекють коли ворог все зруйнує ?
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06.09.2024 11:12
+21
Ніт...виродки ще п#здити можуть мілліардами....
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06.09.2024 10:49
+16
зараз хто у владі-зелені виродки, тому й не можно. "дякуємо" 73% які вибрали цих зрадників.
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06.09.2024 11:58
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І це все, що може влaдa нa сьогоднішній день - монополія нa повідомлення інформaції про удaри!!!
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06.09.2024 10:45 Відповісти
Ніт...виродки ще п#здити можуть мілліардами....
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06.09.2024 10:49 Відповісти
Та не краде наша влада.Кража-це таємне заволодіння особистим або державним майном.А коли це робиться відкрито,це вже грабіж.
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07.09.2024 06:26 Відповісти
А коли буде відповідь ,чому в лднр казарми рашистів ,склади ,вузлові станції куди прибуває військова техніка і пальне ніхто не знищує ? чи чекють коли ворог все зруйнує ?
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06.09.2024 11:12 Відповісти
зараз хто у владі-зелені виродки, тому й не можно. "дякуємо" 73% які вибрали цих зрадників.
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06.09.2024 11:58 Відповісти
Ви давно про удари по Криму АТАКАМСами чули?
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06.09.2024 15:21 Відповісти
Хаймарси фугасні заглушені російськими РЕБ, відхиляються, тому уже півтора року не чути про удари по логістиці, як це було в 2022 році.

Тоже само про Екскалібур чи GLSDB на 150км.

Заглушення американської зброї це найбільша невдача цієї війни.

Американці досить халатно поставились, до GPS приймачів в своїй зброї.

Росіяни на своє високточное озброєння ставлять приймачі з розподіленими 8-антенами.

В Британії почали виробляти GPS приймач нового покоління з 24-антенами, котрий фактично нереально заглушити,
Виробництво 100 000 приймачів на рік. Вставляються у західні ракети, припаси.

Наша влада повинна просити Захід про передачу.
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06.09.2024 19:39 Відповісти
Після піару про нашу ракетну програму завжди отримуємо удари балістикою по центрам розробки.
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06.09.2024 16:48 Відповісти
Не встигли анонсувати евакопоїзди з Покровська - результат не забаривсь? А можна ze-Ставки провадити в Покровську?
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06.09.2024 19:13 Відповісти
Саме так!
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06.09.2024 19:44 Відповісти
ВСЕ ПРОСТО - Виживемо або ми або зелені з бабками в Аргентині і Лондоні. І то і то - не буде
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06.09.2024 19:22 Відповісти
Павлоград по сути становится логистическим хабом для ЗСУ. По этому, к сожалению, туда будет все чаще прилетать. Будут уничтожать возможные склады, места размещения военных. И не важно, будет там кто то или что то, "превентивные удары"...
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06.09.2024 19:27 Відповісти
ЗЕЛЯ - досить "залякувати " рашистів... Ї&ош їх нашою "балістикою"... Ти ж обістяв.)))
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06.09.2024 21:18 Відповісти
Павлоград? А Зеленський в Італії ... він навіть Полтаву не відвідав після трагедії - йому все це нецікаво, а от зустрічі з поважними західними панами - це зовсім інша річ.
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06.09.2024 22:12 Відповісти
А ППО там взагалі не було?Хоча б одну збили,летіли ж здалеку.
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07.09.2024 06:29 Відповісти
 
 