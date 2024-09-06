Доба на Донеччині: двоє загиблих і 10 поранених, пошкоджено 15 багатоповерхівок, у Краматорському районі - майже 100 приватних будинків. ФОТОрепортаж
Російські війська протягом доби атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, є загиблі, поранені та масштабні пошкодження.
Про це розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Кураховому пошкоджено понад 10 багатоповерхівок і численні приватні будинки; пошкоджено 8 будинків у Ганнівці і 5 у Веселому Гаю. У Покровську пошкоджено дорогу і об'єкт інфраструктури. У Добропільській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Краматорський район
У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. У Райгородку Миколаївської громади загинула людина, пошкоджено 7 будинків. У Слов'янській ТГ пошкоджено 59 приватних будинків і школу. У Новій Полтавці Іллінівської ТГ поранено людину. У Костянтинівці 1 людина загинула і 9 поранено, пошкоджені 26 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамниця, підприємство, 2 нежитлові приміщення, 3 автівки і 4 лінії електропередач; ще 2 будинки пошкоджено у Марковому.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській ТГ пошкоджені 15 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.
Як зазначається, за добу з лінії фронту евакуйовано 2111 людей, зокрема 254 дитини.
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