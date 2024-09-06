Сутки на Донетчине: двое погибших и 10 раненых, повреждено 15 многоэтажек, в Краматорском районе - почти 100 частных домов. ФОТОрепортаж

Российские войска в течение суток атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, есть погибшие, раненые и масштабные повреждения.

Об этом рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Курахово повреждены более 10 многоэтажек и многочисленные частные дома; повреждены 8 домов в Ганновке и 5 - в Веселом Гае. В Покровске повреждена дорога и объект инфраструктуры. В Добропольской громаде поврежден инфраструктурный объект.

Краматорский район

В Торском Лиманской громады поврежден дом. В Райгородке Николаевской громады погиб человек, повреждены 7 домов. В Славянской ТГ повреждены 59 частных домов и школа. В Новой Полтавке Ильиновской ТГ ранен человек. В Константиновке 1 человек погиб и 9 ранены, повреждены 26 частных домов, 2 многоэтажки, магазин, предприятие, 2 нежилых помещения, 3 автомобиля и 4 линии электропередач; еще 2 дома повреждены в Марково.

Смотрите также: Автомобиль ГСЧС подорвался на взрывчатке в Донецкой области: трое спасателей получили ранения. ФОТО

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 2 дома. В Часовоярской ТГ повреждены 15 частных домов и 3 многоэтажки.

Как отмечается, за сутки с линии фронта эвакуированы 2111 человек, в том числе - 254 ребенка.





