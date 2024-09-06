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Автомобиль ГСЧС подорвался на взрывчатке в Донецкой области: трое спасателей получили ранения. ФОТО

В результате подрыва на взрывчатке трое спасателей из Харьковщины получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Трое харьковских спасателей получили ранения в Донецкой области, когда привлеченная к тушению пожара автоцистерна наехала на взрывоопасный предмет и взорвалась.Это произошло вечером 5 сентября в с. Крымки на Донетчине.

"Чрезвычайники госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

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На Донеччині підірвалося пожежне авто

На Донеччині підірвалося пожежне авто
На Донеччині підірвалося пожежне авто

Автор: 

взрывчатка (844) Донецкая область (9729) ГСЧС (4978)


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