Автомобіль ДСНС підірвався на вибухівці на Донеччині: троє рятувальників дістали поранення. ФОТО
Внаслідок підриву на вибухівці троє рятувальників з Харківщини зазнали поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківської області.
Троє харківських рятувальників дістали поранення на Донеччині, коли залучена до гасіння пожежі автоцистерна наїхала на вибухонебезпечний предмет і підірвалася. Це сталося увечері 5 вересня у с. Кримки на Донеччині.
"Надзвичайників госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.
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