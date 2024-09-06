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Автомобіль ДСНС підірвався на вибухівці на Донеччині: троє рятувальників дістали поранення. ФОТО

Внаслідок підриву на вибухівці троє рятувальників з Харківщини зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківської області.

Троє харківських рятувальників дістали поранення на Донеччині, коли залучена до гасіння пожежі автоцистерна наїхала на вибухонебезпечний предмет і підірвалася. Це сталося увечері 5 вересня у с. Кримки на Донеччині.

"Надзвичайників госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рятувальник постраждав через ворожий удар по Дніпропетровщині: знищено пожежну автівку. ФОТО

На Донеччині підірвалося пожежне авто
На Донеччині підірвалося пожежне авто
На Донеччині підірвалося пожежне авто

Автор: 

вибухівка (472) Донецька область (8541) ДСНС (5117)


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